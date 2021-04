Detaliul pe care nimeni nu l-a observat după eliminarea lui Starlin de la Survivor! Ce au făcut Albert și Maria în Consiliu?! „Au rămas cu...” EXCLUSIV

In articol:

Starlin a fost eliminat din competiția Survivor România. În urmă cu doar o zi, Războinicul a vorbit în exclusivitate, la Ștafeta Mixtă, despre întreaga experiență din Republica Dominicană, dar și despre relația cu foștii colegi de echipă.

Motivul pentru care Starlin nu i-a îmbrățișat pe Albert și Maria

Printre altele, Starlin a făcut o dezvăluire de-a dreptul șocantă. În momentul în care a fost anunțat că urmează să plece acasă, a mers și și-a luat rămas bun de la ceilalți concurenți. Însă, Albert și Maria au stat cu mâinile la spate în tot acest timp, fapt pentru care Războinicul nu a mers să îi îmbrățișeze.

În continuare, fostul concurent recunoaște că nu are nimic personal cu cei doi foști colegi de echipă.

„Eu sunt o persoană care mereu a spus că în această competiție nimic nu e personal. Dar sunt extrem de real. Sunt chestii care nu s-au dat la televizor. În momentul în care am ieșit, am făcut ce am simțit. Toți colegii, în afară de Albert și Maria, au fost foarte afectați. Ei au rămas cu mâinile la spate, în momentul în care tu rămâi cu mâinile la spate, de ce trebuie să mă duc eu la tine să te îmbrățișez. De multe ori când te trezeai, nu dădeai bună dimineața, despre ce vorbim.

Nici eu, nici Sorin nu avem nimic personal cu Albert și Maria. În niciun caz nu mi-am dorit ca oamenilor să le fie milă de mine, indiferent de povestea mea de viață. Eu am vrut să arăt cum se luptă pentru o bucățică de pâine. Albert e din prima zi cu noi, iar asta e dureros”, a declarat Starlin, la Ștafeta Mixtă.

Starlin[Sursa foto: Captură KANAL D]

Cât despre Sorin Pușcașu, Starlin susține că a avut o conexiune incredibilă cu acesta și că a încercat să o păstreze cât mai mult în cadrul competiției.

„Sorin Pușcașu. A fost o conexiune incredibilă cu el. Ne-am demonstrat că suntem doi bărbați adevărați. Noi din priviri știam deja ce aveam de făcut. Ne ieșea totul natural. Și așa a rămas. Am încercat să fiu cel mai tare, dar când am ieșit am plâns de bucurie că plec acasă, am plâns de durere pentru că am plecat pe nedrept, am plâns pentru colegi, noi 5. Albert și Maria erau departe de noi. Cred că lipsa mea se simte destul de tare acum. Nu cred că Sorin va fi demoralizat, el e cu picioarele pe pământ”, a mai declarat Starlin, în exclusivitate pentru WOWbiz.