Devine obligatoriu pentru toți românii, începând cu 4 ianuarie 2021. Raed Arafat face anunțul momentului: „Indiferent de ...”

Raed Arafat face anunțul zilei pentru toți românii!

In articol:

Începând de luni, 4 ianuarie 2021, Ministerul Sănătății anunță că raportarea testelor rapide pentru COVID-19 va fi obligatorie în România. Cu alte cuvinte, pe lângă testele PCR, cabinetele și clinicile, spitalele, dar și medicii de familie vor fi obligați să raporteze rezultatele testelor rapide.

Raed Arafat: „Nu țineți rezultatul până vedeți că nu mai puteți”

Șeful Departamentului pentru Situații

de Urgență, Raed Arafat, a declarat pentru B1 TV că românii care se testează singuri acasă și au un rezultat pozitiv nu trebuie să aștepte până când starea lor de sănătate se deteriorează pentru a anunța autoritățile.

Citeste si:Astrologul Mariana Cojocaru povestește despre momentele cuplite din viața ei. A fost în moarte clinică după un accident rutier și bătută de soțul ei

„Trebuie să înțelegem că un bolnav care are nevoie de terapie intensivă sau are nevoie de oxigen nu stă acasă și acel lucru nu are nicio legătură cu testarea. Dacă erau mai multe cazuri grave, indiferent de testare, aceste cazuri ajungeau la spital. Dacă erau mai multe cazuri care aveau nevoie de oxigen și spitalizare, indiferent de numărul testelor, ei ajungeau la spital și exercitau această presiune asupra sistemului sanitar.

Citeste si: Omul care a căzut din cer. Cum a supraviețuit ascuns la roata un avion 9000 kilometri? - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Citeste si:Culisele crimei din familia de români care a zguduit Spania. Criminalul avea două cuţite înfipte în piept. Soția lui, supusă unor cruzimi greu de imaginat: S-a opus cât a putut atacului

Pe de altă parte, știm că unii se testează singuri, auzim din ce în ce mai mult despre pacienți care se tratează singuri. Sfătuim total împotriva acestui lucru. Dacă vă testați singuri, înțelegem. Dacă e pozitiv, anunțați imediat. Nu țineți rezultatul până vedeți că nu mai puteți și atunci anunțați. Dacă este test pozitiv, trebuie anunțat imediat medicul de familie și DSP-ul ca să intre persoana respectivă în procedura pentru boala aceasta și pentru evaluare”, a spus șeful DSU, Raed Arafat.