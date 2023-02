Dezastru la Craiova! Despăgubiri uriaşe cerute de jucătorii excluşi din lot de Rădoi: "Societatea intră în insolvenţă"

In articol:

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, dar conflictul jucătorilor Sergiu Hanca şi Ionuţ Vînă cu echipa din Bănie a rămas. Cei doi jucători, care au fost excluşi din lot în mandatul lui Rădoi, cer acum despăgubiri de 7,5 milioane de euro.

Sergiu Hanca şi Ionuţ Vînă au fost trimişi la echipa a doua de către Mirel Rădoi, în luna noiembrie a anului trecut, iar cei doi jucători nu au dat uitării acel episod, chiar dacă fostul selecţioner nu mai este antrenor în Bănie. Hanca şi Vînă s-au simţit lezaţi de tratamentul la care au fost supuşi şi au sesizat Comisia de Disciplină a FRF, pentru a-şi face dreptate. Hanca vrea despăgubiri de 2,5 milioane de euro, în timp ce Vînă a solicitat 5 milioane.

"E o copilărie din partea lor, chiar nu știu cine îi păcălește. Nu se mai amână. Săptămâna viitoare se pronunță! Nu e posibil să pierdem nici măcar 50.000 de euro. Să fim serioși! Au fost în permanență cu noi, cu excepția a patru zile, când a fost antrenorul nervos și a luat decizia fără știrea nimănui. Au mâncat cu jucătorii, au stat în același vestiar, au jucat meciuri pentru Universitatea Craiova. Nimeni nu i-a discriminat, din contră. Au primit salariile în aceeași secundă ca ceilalți", a declarat Mihai Rotaru, finanţatorul echipei, la Digi Sport.

Sergiu Hanca [Sursa foto: Facebook Universitatea Craiova]

Ionuţ Vînă [Sursa foto: Facebook Universitatea Craiova]

Universitatea Craiova este în pericol, dacă jucătorii câştigă litigiul

Mihai Rotaru nu are foarte mari emoţii şi este sigur că va câştiga procesul. Însă, în cazul în care Comisia de Disciplină le va da dreptate jucătorilor, atunci Universitatea Craiova are putea avea mari probleme.

Am și discutat cu ei acum două zile. Le-am și zis că nu au nicio șansă. Să presupunem că printr-un miracol ar câștiga, în secunda doi vor pierde 50.000 de euro, în loc să câștige 8 milioane, pentru că societatea intră în insolvență. E normal! O penalitate de 8 milioane de euro niciun club nu are cum s-o plătească. Ce să negociem?"

Sergiu Hanca a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului trecut şi de atunci a bifat doar 14 meciuri, reuşind să înscrie un gol şi să ofere un assist.

Ionuţ Vînă joacă pentru Universitatea Craiova din vara lui 2021. Are pentru olteni 28 de meciuri disputate şi două goluri marcate.

