Dezinfectanti profesionali sau solutii clasice de igienizare? Iata diferentele majore!

Conditiile economice din prezent sunt departe de ideal, iar functionarea multor afaceri este ingreunata de necesitatea de a se adapta la noi standarde de igiena si curatenie. Contaminarea cu virusul Covid-19 trebuie evitata cu orice pret, astfel incat folosirea unor dezinfectanti profesionali atat pentru maini, cat si pentru suprafete s-ar putea dovedi cruciala in pastrarea sanatatii si reducerea riscului de imbolnavire in mediile colective.

De la amenajarea de facilitati speciale pentru dezinfectarea mainilor pana la schimbarea modului si frecventei procesului de curatare si igienizare a spatiului, business-urile cu trafic intens de persoane adopta

toate masurile necesare pentru scaderea riscului de contaminare.

Tocmai de aceea, gama de dezinfectanti profesionali 5K poate fi aliatul de nadejde al oricarui business din HoReCa, productie sau domeniu comercial. Aceste solutii de dezinfectare sunt oferite de marele producator autohton Dezinfectanti.ro, iar eficienta produselor este atestata de organismele competente din domeniul sanitar.

Care sunt diferentele dintre solutiile standard si dezinfectantii profesionali?

Odata cu inceperea pandemiei de Coronavirus, piata a fost luata cu asalt de zeci de produse de dezinfectare, insa doar o parte dintre acestea contin substantele necesare combaterii acestui virus. De exemplu, trebuie sa stii ca sunt diferente foarte mari intre produsele de dezinfectare cu efect antibacterian/igienizant si cele cu efect virucid (de eliminare a virusurilor). Astfel, in randurile de mai jos vei descoperi cateva aspecte ce fac diferenta intre substantele de igienizare si gama de dezinfectanti profesionali.

In primul rand, atunci cand vrei sa te protejezi de Coronavirus cu ajutorul unui produs de dezinfectare, este important sa consulti eticheta pentru a verifica substantele din componenta produsului si concentratiile acestora.

In cazul dezinfectantilor pentru maini, eticheta ar trebui sa indice timpul minim de actiune pentru a garanta eficienta impotriva microorganismelor si agentilor patogeni. De asemenea, avizul unei institutii superioare sau a unei autoritati competente in domeniul sanitar este un alt considerent de luat in calcul in momentul achizitionarii produselor profesionale.

Indiferent de produsul pe care il alegi, grija producatorului pentru mediul inconjurator ar trebui sa se afle pe lista de prioritati. Din acest punct de vedere, produsele 5K sunt concepute in concordanta cu normele de reciclare in vigoare, iar ambalajele de carton de tip “Bag in Box” ale dezinfectantilor 5K au o amprenta de mediu scazuta atat la producere, cat si la transport.

In situatia pandemiei, insa, cel mai important considerent pe care trebuie sa il ai in vedere este eficacitatea gamei de dezinfectanti profesionali in comparatie cu produsele clasice

de igienizare. Astfel, produsele profesionale din aceasta gama sunt destinate folosirii in medii colective precum scoli, cladiri de birouri, spitale si multe alte spatii des tranzitate.

De exemplu, dezinfectantii de inalta calitate functioneaza la fel de bine si rapid atat in conditii de curatenie, cat si de murdarie. Acest mic detaliu are, de fapt, o importanta majora in cadrul atelierelor sau spatiilor de productie, acolo unde murdaria si grasimea sunt “la ordinea zilei”, iar nevoia de dezinfectare la intervale regulate este necesara pentru bunul mers al activitatii.

Dezinfectantii profesionali pusi la dispozitie de magazinul online dezinfectanti.ro elimina virusurile, bacteriile si fungii de pe tegumente si suprafete, fiind ideali atat pentru uz casnic, cat si pentru personalul medical, HoReCa si alte industrii.