Cristina Ţopescu a murit vegheată de o căţeluşă împuşcată, după cum a dezvăluit Florin Petruţ, unul din amicii apropiaţi ai Cristinei. Florin a reacţionat după o postare a Sandei Nicola. „Discuția despre dacă a căutat-o sau nu cineva în ultimele săptămâni este pur și simplu o tâmpenie. Dacă un om pe care tu îl știai în putere nu îți răspunde la telefon de Revelion, te gândești că e mort sau mai degrabă că e undeva cu gălăgie și nu aude telefonul? Zău că nu are sens să alunecăm pe panta asta. Cristina a fost iubită. PUNCT. De ce trăia singură, asta nu e treaba niciunuia dintre noi. OK?”, a scris prezentatoarea de televiziune, şi ea o amică de-a Cristinei.

„A murit vegheată de Șiba, cățelușa cu 11 alice în ea, pe care Cristina a salvat-o. Șiba și-a dat ultima suflare lângă Cristina. Era un om foarte sensibil, blând. Uneori, vorbeam până în zori. Nu era singură ea ca om, nu din cauza ei. Era singurătatea unui om care nu are o familie și e absolut normal. Era un om iubit, nu aveai cum să nu o placi! Nu a mai răspuns la mesaje din 26 decembrie. Mulți ne-am gândit că are o perioadă în care vrea să fie singură, că e afectată de ceea ce se întâmplă cu animalele în aceste zile. Ultimul mesaj i l-am dat de revelion și nu am primit niciun răspuns”, a explicat Florin. (vezi cum arată palatele din Veneţia ale strămoşilor Cristinei Ţopescu)

Cristina Ţopescu a murit vegheată de o căţeluşă împuşcată. Avea 7 câini în casă

Jurnaliștii WOWbiz.ro au obținut, în exclusivitate, imagini cu cei 5 căței supraviețuitori din casa în care a fost găsită fără suflare Cristina Țopescu. 4 dintre ei au ajuns la Asociația Vier Pfoten, iar al cincilea, o fetiță, a fost luată de o vecină și bună prietenă cu jurnalista. Din nefericire, doi dintre cei 7 căței pe care îi mai avea Cristina Țopescu au fost găsiți morți, alături de stăpâna lor. Pentru ei nu s-a mai putut face nimic, cauza morții fiind, cel mai probabil, deshidratarea. Ceilalți 5 câini au reușit să supraviețuiască, pentru că aveau posibilitatea să iasă afară din casă. Asta i-a și salvat. Cățeii au reușit să găsească un sac de hrană, să îl rupă și să mănânce pe săturate. Iar sursă de apă exista în permanență în curtea locuinței.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, pe 12 ianuarie, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit Poliției, în cursul serii de duminică, 12 ianuarie, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Trupul Cristinei a fost incinerat joi, 16 ianuarie, la crematoriul Vitan-Bârzeşti, cenuşa fiind depusă într-o urnă la Cimitirul Bellu.