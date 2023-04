Dezvăluirea făcută abia acum de Anca Țurcașiu, despre mariajul cu fostul soț! A spus tot, la trei ani de la divorț: „Niște momente neplăcute, a fost foarte greu”

In articol:

Anca Țurcașiu a dat dovadă de un act de curaj și determinare, pe care puține femei l-ar face, în momentul în care a decis să încheie o căsnicie de mai bine de două decenii cu fostul său soț, medicul Cristian Georgescu. S-au împlinit 3 ani de la separarea definitivă, iar acum artista vede viața dintr-o cu totul altă perspectivă, se bucură din plin de tot ceea ce are și este gata să primească din nou iubirea în viața ei, fiind convinsă de

faptul că fiecare om, la orice vârstă, merită să iubească și să fie iubit.

Până să ajungă la această concluzie, Anca Țurcașiu a dat de înțeles, în cadrul unui interviu recent, că a fost nevoie să treacă prin multe probleme în căsnicia anterioară, până să găsească puterea interioară să facă pasul de a-și schimba viața.

Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre căsnicia de 22 de ani

Anca Țurcașiu a dezvăluit că, într-adevăr, au fost nevoită să treacă prin multe greutăți și probleme, dar, în același timp, în spațiul public să fie cât se poate de discretă și să ofere oamenilor doar acele informații relevante, fără detalii din spatele ușilor închise, pe care le știe doar ea și fostul său soț.

Citește și: „Tinerețea mea" Bărbatul cu care Anca Țurcașiu s-a revăzut după mult timp. Au rememorat clipe de neuitat: "Vă spun ceva ce nu știe nimeni"

„Ideea este că atunci când am făcut lucrul acesta a fost extrem de asumat, a fost un act de curaj foarte mare și cred că aș putea să fiu un mesager foarte bun pentru femeile care trăiesc niște momente neplăcute să aibă curaj s-o ia de la capăt, să realizeze că este o singură viață pe Pământ și că niciun bărbat din lume nu poate să-ți aducă nici fericire, nici nefericire, singura persoană care poate să-ți aducă bine este sinele tău și Divinitatea.(...) Cum ar fi să-mi spăl rufele în public și să spun cu adevărat ce simt, sau ce s-a întâmplat în viața mea, ar fi un lucru total greșit. Numai Dumnezeu știe și va rămâne acolo, între mine și El. Nu trebuie nimeni să știe ce dureri am, ce probleme.”, a spus Anca Țurcașiu, conform VIVA.