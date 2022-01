Dezvăluirea făcută acum de o femeie, care a văzut-o pe Mona de la Puterea Dragostei pe vremea când dansa în cluburi: „M-ai tratat ca pe ultimul om”

In articol:

Mona de la Puterea Dragostei a fost criticată, în mediul online, după un clip video postat chiar de ea pe TikTok. Tânăra mămică susține că este o femeie de succes, că muncește pentru tot ce are și pentru a-și întreține băiețelul. Mona a făcut un TikTok despre acest lucru și bineînțeles că nu au întârziat să apară criticile la adresa ei.

Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D a recunoscut, în nenumărate rânduri, că nu are o problemă cu faptul că dansează în cluburi, căci aceasta este meseria ei, de pe urma căreia câștigă bani.

Totuși, în urma TikTok-ului făcut de ea, apar și multe comentarii negative despre faptul că dansează în cluburi și nu numai. Mona de la Puterea Dragostei este criticată de o tânără, care spune că vara trecută a mers să-i ceară acesteia să facă o poză cu ea. Potrivit spuselor fetei, Mona ar fi refuzat. După ce a văzut TikTok-ul viral al Monei, tânăra a reacționat și a spus public cum vedeta ar fi tratat-o ”ca pe ultimul om”.

Comentarii de la postarea Monei [Sursa foto: Captură Video]

Mona de la Puterea Dragostei susține că nu este o femeie materialistă

În urmă cu ceva timp, vedeta a fost prezentă în platoul WOWbiz, unde a făcut dezvăluiri incendiare după separarea definitivă de Cristian Jitaru. Mona spunea, la acel moment că, ea nu este o femeie materialistă și că nu a stat cu Cristian Jitaru pentru bani.

” Am tot sperat ca o sa fie bine, de asta nici nu am renuntat. La fiecare discutie pe care o aveam cu el, zicea ca facem sa fie bine. Eu tot timpul am dat sansa, nu am zis gata, terminam. Sentimente au fost, nu pot sa spun ca sunt materialista, eu nu am stat cu el pentru bani. Dar hai sa incercam sa facem banii, sa-i facem impreuna. Fiecare si-a platit vacanta. Fiecare a avut banii lui. Nici asta nu mi s-a parut foarte ok, am plecat ca prietenii? Hai sa dormim separat. Nu stiu cat de mult m-a deranjat, dar m-a deranjat. Am avut o discutie cu el si nu i-a venit sa creada lucrul asta”, a explicat tânăra mămică.

