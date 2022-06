Dezvăluirea făcută de Cornelia Rednic, cu puțin timp înainte ca Lupu Rednic să facă accident: „Săraci”. Fanii au rămas înmărmuriți

In articol:

În urmă cu două zile, Lupu Rednic a fost implicat într-un accident rutier, în Capitală. În urma incidentului, artistul s-a ales cu câteva zgârieturi, însă a declarat că se simte bine. Bolidul de lux al acestuia, în valoare de 100.000

de euro, a fost grav avariat și la scurt timp după accidentul rutier, Lupu Rednic a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Eram singur în mașină. Mă întorceam spre casă după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta. Numai că ghinionul a făcut ca roata să prindă ușor bordura și să mă arunce cu mașină cu tot în stâlpul de iluminat. Nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi la mâini, de la airbaguri!”, a descris Lupu Rednic cele întâmplate pentru Impact.ro.

Citeste si: Cornelia si Lupu Rednic sunt plini de bani! Doar anul trecut au facut peste 30.000 euro din muzica

De asemenea, la rândul său, soția lui Lupu Rednic, Cornelia, a făcut o serie de declarații despre căsnicia lor, care durează de mai bine de două decenii. Așadar, un lucru pe care fanii celor doi artiști nu-l știau despre aceștia este că, până a ajunge să ducă un trai bun și să își permită bunuri care depășesc cu ușurință zeci de mii de euro, Cornelia și Lupu Rednic au muncit din greu și au plecat de jos.

Citeste si: „Am pierdut două sarcini”. Mirela Vaida, dezvăluiri cutremurătoare din viața personală- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cornelia Rednic, despre începutul relației cu Lupu: „Am plecat de jos, cu atâtea piedici”

Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă, iar cei doi artiști au o căsnicie de mai bine de două

decenii. Artista a povestit că nu le-a fost ușor la început, dat fiind faptul că au trecut prin multe și au muncit din greu pentru a ajunge în punctul în care sunt astăzi.

Lupu Rednic câştigă mai mulţi bani ca ofiţer în Ministerul de Interne decât ca artist popular! Are un salariu de peste 5.500 de lei pe lună la minister!

Mai mult decât atât, Cornelia Rednic a mai explicat că cel care a avut cel mai mult încredere în faptul că împreună vor reuși a fost chiar soțul său, Lupu Rednic.

„Ne-am căsătorit de tineri, în 1992. Cum m-a cucerit? Pur și simplu. De atunci era glumeț. Nu exista să nu scoată o glumă din buzunar. În fiecare buzunar avea câte o glumă. Râdeam mult! Am glumit, dar am și muncit mult! Am plecat de jos, cu atâtea piedici! Cel care a avut încredere a fost Lupu. Nu eram bine din punct de vedere financiar, eram săraci, dar el a avut încredere și mai ales voință puternică. Eu eram un copil. Mă gândeam cum o să reușim noi să ieșim pe piață cu zongora și cetera, dar uite că muzica autentică are valoare”, a povestit Cornelia Rednic pentru impact.ro.

Cornelia și Lupu Rednic [Sursa foto: Instagram]