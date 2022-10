Dezvăluirea făcută de Ileana Sterp, chiar de ziua lui Culiță: „Tu râdeai, iar eu plângeam”. Nu va uita niciodată ce i-a făcut

In articol:

Culiță Sterp și-a serbat azi ziua de naștere și a primit o mulțime de mesaje, dar de departe cele mai emoționante au fost din partea familiei. Ileana, sora artistului, i-a transmis o urare aparte și a ținut să-i reamintească câteva momente din copilărie.

Ce mesaj a primit Culiță Sterp din partea surorii lui, la ceas aniversar?

Ileana Sterp a vrut să marcheze cum se cuvine ziua de naștere a fratelui său, așa că a postat pe rețelele de socializare o fotografie împreună cu artistul, în dreptul căreia a scris un mesaj emoționant. Sora lui Culiță și-a amintit de copilărie și de momentele în care cântărețul o păcălea, până când izbucnea în plâns: "La mulți ani, "pilu Liță"!!! Parcă ieri mă puneai să suflu în piper, tu râdeai, iar eu plângeam...Acum nu mă mai faci să plâng, doar de fericire eventual. Și da, plâng uneori când mă gândesc cât de repede a trecut timpul și amândoi suntem la casele noastre, cu propriile familii. Îți dai seama? Te iubesc până dincolo de stele, frate și OM minunat!", a scris Ileana Sterp, în dreptul fotografiei cu fratele ei.

Culiță Sterp și sora lui, Ileana [Sursa foto: Instagram]

"Am avut o copilărie frumoasă, am crescut la țară"

Despre copilăria lui, dar și despre greutățile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții, Culiță Sterp a vorbit într-un interviu mai vechi, pentru viva.ro: "Am avut o copilărie frumoasă, am crescut la țară, la fermă, mergeam desculț pe câmp cu animalele. N-am avut telefoane, calculator. Am învățat mult să apreciez lucrurile simple. Acum mă bucur de ceea ce am, de familie, de faptul că suntem uniți.

Noi nu am fost niciodată o familie avută, am fost modești, am urcat treaptă cu treaptă și știm cum e să fim și săraci, și bogați. Nu m-a luat valul celebrității. Țin minte, când a plecat tata de acasă, eu am stat cu oile și am asistat, împreună cu un alt băiat, să fete o mie de oi. Era iarnă, era frig, aveam 19 ani.", a povestit Culiță Sterp, pentru sursa citată.

Culiță Sterp [Sursa foto: Captură video]