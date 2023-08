Dezvăluirea incredibilă pe care Gabriela Prisăcariu a făcut-o abia după nunta cu Dani Oțil! A spus exact ce părere are mama ei despre relația cu prezentatorul TV: „Nu a fost de acord”

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar din rodul iubirii lor a rezultat și un copil, micuțul Tiago, de care sunt extrem de mândri. Mai mult, în urmă cu aproape 3 săptămâni, cei doi amorezi au ajuns în fața altarului, unindu-și destinele și în fața divinității.

De asemenea, nu mai este un secret pentru nimeni nici faptul că prezentatorul TV se înțelege de minune cu soacra sa, lucru dezvăluit în nenumărate rânduri atât de blondină, cât și de soțul acesteia, însă puțini sunt cei care știu că, de fapt, lucrurile nu au stat așa de la început.

De curând, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că, de fapt, în primă fază, mama ei nu a fost de acord când a aflat că fiica ei se întâlnește cu Dani Oțil, dar între timp lucrurile s-au schimbat, iar relația dintre prezentatorul TV și soacra lui s-a transformat într-una extrem de bună.

„Mama mea nu a fost inițial de acord când i-am zis că mă văd cu Dani Oțil. Acum este mai întâi Dani și pe urmă eu.” , a declarata Gabriela Prisăcariu, pentru Cancan.ro.

Ce spunea Gabriela Prisăcariu înainte de nunta cu Dani Oțil

Înainte de a ajunge în fața altarului alături de tatăl copilului ei, Gabriela Prisăcariu a făcut o serie de declarații despre căsătoria cu partenerul ei de viață.

Atunci, blondina spunea că, pentru ea, cununia religioasă este cu mult mai importantă decât cea civilă, bucurându-se la maxim, la acel moment, că urma să facă pasul cel mare alături de prezentatorul TV.

„Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine. Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, declara Gabriela Prisăcariu, pentru un post TV, înainte de cununia religioasă.

