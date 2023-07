Dezvăluirea momentului despre relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu: „Ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte”. Asistenta TV rupe tăcerea despre lucrurile pe care le-a trăit alături de sportiv

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste care a durat aproximativ un an și, chiar dacă au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, cu mai multe despărțiri și împăcări, separarea definitivă dintre cei doi a venit când fanii se așteptau mai puțin.

Blondina și sportivul chiar se logodiseră și vorbeau despre nuntă, iar admiratorii lor se așteptau dintr-un moment în altul să facă pasul cel mare în fața altarului.

Cu toate acestea, însă, se pare că totul s-a terminat definitiv între ei, iar Ramona Olaru a fost vehementă când a luat decizia de a-i spune ”Adio” fostului partener.

Citește și: ”Încerc să mă fac om” Cătălin Cazacu vrea o viață nouă. Prezentatorul a decis să se schimbe radical, după ceea ce a realizat: ”Asta e!”

Acum, asistenta TV a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre ceea ce a trăit în relația cu fostul logodnic. În încercarea de a face o descriere a momentelor cu sportivul, blondina a explicat că a fost ceva rău, ce nu poate fi descris în cuvinte, dorindu-și să nu-și mai amintească trecutul.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Membrii unei familii au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare- stirileprotv.ro

”Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe pshic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte. Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău ”răul” după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc. Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie.”, a spus Ramona Olaru, pentru Ego Life.

Cum a ajuns Ramona Olaru să pună, de fapt, punct relației cu Cătălin Cazacu

De asemenea, Ramona Olaru a mai vorbit și despre greșeala majoră care ar fi dus la finalizarea relației cu Cătălin Cazacu. De-a lungul timpului cât au format un cuplu, între ei au existat mai multe neînțelegeri, punând de mai multe ori capăt relației, dar asistenta TV spune că, de fapt, ceea ce i-a pus capac a fost infidelitatea.

Citește și: Cătălin Cazacu a dat cărțile pe față! Fostul iubit al Ramonei Olaru a recunoscut că are o nouă relație. Cine este domnișoara care i-a furat inima?

Citeste si: "Nu pot să mă sărut cu unul care nu a primit salariul astăzi! Pentru mine a murit pe loc! Nu! Pa! La revedere!" Vica Blochina a făcut mărturisiri fără perdea despre relațiile din viața sa- kfetele.ro

Citeste si: Sinead O’Connor a murit la doar 56 de ani. Ce s-a întâmplat? „Cu mare tristețe anunțăm decesul iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în acest moment foarte dificil”- stirilekanald.ro

Citeste si: "Am îngenuncheat pe jos în fața peretelui și am urlat. Atunci mi-am pierdut oficial mințile". Povestea tragică de viață a celebrei Sinead O' Connor. A fost supusă la chinuri inimaginabile- radioimpuls.ro

Întrebată dacă a fost nevoie să se ajungă în acest punct, pentru a-i spune ”Adio” fostului partener, blondina a fost sinceră, răspunzând pozitiv.

”A trebuit, probabil că da. Acesta a trebuit să fie un punct final care să mă ajute pe mine, deși știam anumite lucruri dinainte. Lăsând la o parte ziarele, că spun vorbe puține față de tot ce s-a întâmplat. Am zis că dacă o să am vreodată ocazia am să pun pe foaie toate lucrurile respective, iar un regizor să facă un film despre treaba asta cu alte personaje și, cu siguranță, va fi cel mai vândut film.”, a mai spus Ramona Olaru, pentru aceeași sursă.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu [Sursa foto: Instagram]