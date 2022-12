Dezvăluirea momentului făcută de Alina Ceușan despre prietena ei, Carmen Grebenișan: „Trece prin niște schimbări”. Ce se întâmplă între cele două

In articol:

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt două dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe de la noi din țară, iar fanii au remarcat încă de la început legătura specială pe care o au cele două, fiind prietene bune de foarte mulți ani.

Ambele sunt ocupate cu viețile personale, dar și cu diferitele proiecte în care sunt implicate, motiv pentru care timpul petrecut împreună este limitat, însă cu toate acestea, cele două fac tot posibilul să găsească o portiță pentru a se relaxa. Așadar, Alina și Carmen au mers într-o vacanță la Roma, iar imediat după escapada lor, blondina a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are cu influencerița.

„ Urmează să plecăm în weekend-ul ăsta într-un teambuilding(...) E genul ăla de legătură ca și cum ar fi sora mea de la o altă mamă. Ne înțelegem foarte bine, știți că am fost și în proiectul(...) împreună și ne înțelegem fără să fie nevoie de prea multe cuvinte, de prea multe întâlnirei, de prea multe cafele....(...) Am fost plecate la Roma, am avut așa un mini city break, o escapadă doar noi fetele. Aveam nevoie pentru că în ultima vreme fiecare a fost cumva în direcția ei și, deși nu avem nevoie să vorbim foarte des, din când în când e bună o astfel de escapadă. ”, a spus Alina Ceușan, pentru un post TV.

Ce spune Alina Ceușan despre perioada prin care trece Carmen

Chiar în urmă cu puțin timp, Carmen Grebenișan a spus pe rețelele de socializare că a apelat la un psihoterapeut și, recent, întrebată despre cum se simte prietena sa, Alina Ceușan a spus că este bine, însă trece prin niște schimbări.

„ Carmen este bine.(...) Sunt niște lucruri personale care țin de relația ei și dacă ea vrea să menționeze cu siguranță o va face.(...) A fost o escapadă de care am avut nevoie pentru că Carmen trece acum prin niște schimbări, se redescoperă ca persoană, ca femeie și cred că și datorită acestui fapt a decis să fie mai deschisă. Dacă o urmăriți în social media cred că vedeți această schimbare.”, a mai explicat blondina.