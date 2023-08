Dezvăluirea momentului făcută de Cristina Spătar! În ce măsură contează pentru artistă situația financiară a soțului ei, Vicențiu: „Hai să nu fim ipocriți și să recunoaștem”

In articol:

Nu de mult, Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, un prosper om de afaceri, au devenit soț și soție cu acte în regulă, ceea ce i-a bucurat la maxim pe cei doi, având acum o familie mare și fericită, asta pentru că artista are deja 2 copii din căsnicia anterioară, în timp ce actualului ei partener de viață

mai are un fiu.

Ei bine, de curând, vedeta a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit, fără rețineri, despre importanța situației financiare, în special în relația cu soțul ei, Vicențiu Mocanu. Concret, vedeta a recunoscut dacă contează sau nu pentru ea acest aspect.

Cristina Spătar a dat totul din casă despre importanța situației financiare în relația cu soțul ei

Nu mai este un secret pentru nimeni că artista Cristina Spătar a spus cel mai sincer ”Da” în fața ofițerului de Stare Civilă și a făcut pasul cel mare în fața altarului alături de Vicențiu Mocanu, un prosper om de afaceri.

Astfel, întrebată recent despre importanța situației financiare, dar în același timp și despre importanța securității financiare, Cristina Spătar a dat totul din casă și a oferit un răspuns sincer privind acest aspect. Mai mult, vedeta a mai spus și în ce măsură contează pentru ea faptul că a devenit soție de milionar.

„Contează foarte mult. Copilașii mei au fost obișnuiți cu un nivel de trai destul de ridicat și nu numai. Cred că oricine și-ar dori să aibă copiii în siguranță, să aibă alături de ei un bărbat responsabil, un om care iubește copiii și care are ce să le ofere, pentru că eu urma să le ofer o educație până la sfârșit, până îi făceam adulți.Atunci, a fost o treabă foarte bine venită faptul că el este un potent om de afaceri. Plus că eu învăț foarte multe de la el și mă ajută în viitoarele mele afaceri. Pentru mine, contează. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la copiii mei, chiar îmi doresc să fie bine. De ce nu? Hai să nu fim ipocriți și să recunoaștem! Da, sunt foarte încântată că am un sprijin în el.”, a dezvăluit Cristina Spătar, pentru Viva.ro.

Artista este nerăbdătoare să plece în vacanță alături de soțul ei

Recent în cadrul unui interviu, Cristina Spătar a recunoscut că încă nu a avut parte de luna de miere, asta din cauza programelor foarte încărcate pe care ambii parteneri le au. Vedeta a mai spus că speră ca în luna noiembrie să se sincronizeze atât cu partenerul de viață când vine vorba de timp dar și cu cele două perechi de nași ale lor, pentru a pleca într-o escapadă în Maldive.

„ Abia așteptam să ieșim puțin din țară. Amândoi am avut un program încărcat, soțul meu cu fabrica și afacerile, eu cu studioul și piesele noi și nu prea am avut timp de vacanțe. Sora mea stă în Italia și am plecat puțin la ea. Am ales să mergem și câteva zile în Portofino. Nu am plecat încă în luna de miere. Sperăm ca în luna noiembrie să mergem în Maldive și să ne sincronizăm cu programul nașilor, Ion Paladi și soția lui și Corneliu Botgros cu soția, cele două perechi de nași care ne-au cununat.Deocamdată, după ce ne întoarcem din Italia, ne dorim să mergem puțin și la noi la mare, în luna august, și ne pregătim să facem și lansarea brandului de vin care îmi poartă numele!”, a declarat Cristina Spătar pentru Click.ro .

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu