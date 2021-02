Dezvăluirea momentului la Survivor România. Faimoșii pierd intenționat meciuri, pentru a scoate fetele din competiție? Elena Marin: „Vor să scape de verigile slabe!”

In articol:

Tensiunile din echipa Faimoșilor nu contenesc după venirea în Dominicană a Andreei Antonescu. O parte din colegii săi i-au explicat strategiile care au fost puse la cale pe parcursul competiției.

Elena Marin, acuzații grave la Survivor România: „Vor să scape de verigile slabe!”

Atmosfera în echipa roșie rămâne încordată, pentru că unele relații dintre Faimoșii nu mai pot fi reparate. Chiar dacă aparent lucrurile par mai liniștite, vedetele încearcă să facă noi strategii prin care să elimine fetele, pe care le consideră verigi slabe.

Moroșanu: Au fost zile în care nu ne-am susținut, nu nemai suportam unii pe alții ;i am pierdut în zilele alea. Contează enorm vibe-ul echipei, să fim uniți.

Elena: Își doreau să piardă pentru a curața echipa și să scape de verigile slabe .

Andreea: Nu mai era lupta între Faimoși și Războinici.

Elena: Era lupta noastră, între noi.

Moroșanu: Prea repede s-au întâmplat lucrurile. Am contruit o echipă foarte faină și la un moment dat s-a disipat totul.

Andreea: Care a fost motivul?

Moroșanu: Au venit oameni noi în echipă, Sebi, Ana..

Elena : Au fost înainte de ei..

Moroșanu: Eu încercam să țin echipa unită, problema a fost că am încercat apoi să facem alianțe..

Andreea: Alianțe se așteaptă lumea să fie peste tot. Eu cu Elena am o relație de prietenie înainte de Survivor.

Faimosele, luate în vizor de Zanni la Survivor România

Zanni ține evidența Faimoaselor, în privința puntelor aduse la meciuri, susține Majda. Actrița consideră că nu doar fetele ar trebui vizate, ci și băieții, pentru că se întâmplă ca aceștia să nu câștige dueluri pe traseu.

Majda: Zanni face clasamentul verigilor slabe din săptămână în săptămână, dacă aduci punctul. Dar nici băieții nu au adus mereu puncte. Este un top al fetelor, atâta tot.

Andreea: Nu vreau să consider că ce se întâmplă la Survivor e practic o biserică a noastră împotriva altora. Suntem oamenii care avem o anumită gândire și o chimie. Hai să vedem ce poate, cine poate și cum poate. Nu vreau să am așteptări. Eu vreau să văd mereu partea bună a oamenilor și de mute ori am fost dezamăgită, dar asta nu înseamnă că voi ridica eu sabia sau să demasc pe cineva, voi lua lucrurile ca atare.