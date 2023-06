Dezvăluirea neașteptată făcută de Cristina Ciobănașu! Ce a rugat-o Vlad Gherman pe fosta iubită, atunci când i-a spus că formează un cuplu cu Oana Moșneagu?! Nimeni nu se aștepta să spună asta acum: „Au fost semne de întrebare, au fost discuții”

In articol:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care spre dezamăgirea fanilor s-a sfârșit după 9 ani. Totuși, ambii parteneri și-au refăcut viețile alături de alte persoane, însă în cazul actorului, lucrurile au fost puțin mai dificile, asta pentru că era coleg pe platourile de filmare atât cu fosta iubită, cât și actuala, Oana Moșneagu.

Din acest motiv, Oana a avut emoții în privința reacției pe care ar fi putut să o aibă Cristina Ciobănașu, așa că Vlad Gherman a rugat-o pe fosta parteneră de viață să stea de vorbă cu iubita lui și să îi explice că totul este în regulă, iar ea este împăcata cu ideea că cei doi tineri au o relație, ceea ce a și făcut.

„La început au fost semne de întrebare, au fost discuții. Oana a avut emoții când ei s-au combinat, pentru că nu știa cum o să reacționez eu, daca o să fiu ok, pentru că eram la același loc de muncă. Inițial, mi-a spus Vlad despre ei, i-am zis că mă bucur, apoi mi-a spus că Oana are niste emoții și mi-a spus să vorbesc eu cu ea. Am luat-o deoparte și i-am spus să se liniștească, că nu mai suntem împreună. Noi am încheiat lucrurile foarte frumos și ambii ne-am dorit să avem o relație bună, să rămânem o amintire frumoasă și să știm că ne putem baza unul pe altul.” , a mai spus actrița, pentru Playtech.ro.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas prieteni după despărțire

Chiar dacă și-au spus ”Adio” după 9 ani de relație, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas prieteni, actrița precizând că fostul iubit este omul cu care are foarte multe amintiri, alături de care a evoluat și persoana care o cunoaște încă din adolescență, acestea fiind motivele pentru care și-au dorit în continuare să păstreze o relație de amiciție și respect.

„E foarte bine. Este omul care mă cunoaște de când aveam 15 ani, este omul cu care am crescut, cu care am evoluat și avem foarte multe amintiri împreună. Desigur, a fost mai dificilă perioadă de după despărțire, dar am reușit să funcționăm, să rămânem prieteni. Nu am dorit să pierdem ceea ce am câștigat în 9 ani de relație. Am zis că nu putem fi prieteni la cataramă, este greu și ciudat, momentan este o relație de colegialitate, mă mai sună din când în când, mă întreabă ce mai fac, dacă sunt bine, așa mi se pare frumos”, a mai spus Cristina Ciobănașu, pentru aceeași sursă.