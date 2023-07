Dezvăluirea neașteptată făcută de Cucu de la ”Noaptea Târziu”! Cât i-a pus în plic colegului său de trupă, Emi, la nuntă?! Nimeni nu se aștepta să recunoască asta public: „Să fie bine pentru toată lumea”

In articol:

Emi de la ”Noaptea Târziu” este tare fericit, căci în urmă cu o lună, acesta s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Mădălina. Cei doi au făcut pasul cel mare după 3 ani de relație, iar alături de ei la fericitul eveniment au fost toți apropiații, printre care prietenii și familia.

Bineînțeles, de la nuntă nu putea lipsi nici Cucu, colegul lui Emi din trupa ”Noaptea Târziu”, și, după o lună de la fericitul eveniment, tânărul a vorbit fără rețineri când a venit vorba de dar. Astfel, deși nu a spus concret ce sumă a pus în plic, Cucu a precizat doar că nu a fost zgârcit, dând de înțeles că nu s-a uitat la bani când a venit vorba de prietenul lui.

“Și eu stau bine. Nu știu dacă a făcut public asta, dar este OK, nu am fost zgârcit. I-am dat fix cât trebuie, cât avea nevoie de la mine. El o să vină cu Mădălina. (n.r. la nunta lui) Am dat un dar cât să fie bine pentru toată lumea, nici puțin, nici exorbitant de mult, a fost bine. Am mers singur, dar pot să zic că am dat pentru mai multe persoane. a dezvăluit Cucu, pentru Ego.ro.

Emi, declarații după fericitul eveniment

De asemenea, la rândul său, și Emi a făcut o serie de declarații după ce el și partenera sa de viață și-au unit destinele. Artistul spune că atât el, cât și soția lui, sunt extrem de încântați de cum a ieșit totul, însă au o singură nemulțumire, aceea că nu au făcut poze cu familia.

„Nu există perfecțiune, dar a fost 90% perfect. Am fost prea haosați și am uitat detalii personale importante, adică poze cu oameni din familie și ne macină puțin că nu am făcut. În rest, totul a fost ideal. Toți invitații ne-au sunat a doua, a treia zi și ne-au felicitat, au spus că a fost totul foarte frumos. Mica problemă a fost că nu am făcut poze cu familia. Îți dai seama că ne roade puțin…”, a declarat Emi de la „Noaptea Târziu” pentru impact.ro .

Emi și Mădălina [Sursa foto: Instagram]