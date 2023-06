Dezvăluirea neașteptată făcută de Nelu Cortea, după vestea că Livia și Cătălin Bordea ar fi în prag de divorț. Ce a mărturisit prietenul actorului

In articol:

Nelu Cortea se numără printre cei mai apreciați comedianți din țara noastră. S-a făcut cunoscut mai ales datorită show-ului TV la care a participat alături de bunul său prieten, Cătălin Bordea. De atunci se bucură de o carieră în plină ascensiune, având numeroase spectacole de stand-up atât în țară, cât și în afara granițelor.

Nelu Cortea a fost extrem de surprins la aflarea veștii că prietenul lui, Cătălin Bordea și partenera sa de viață, Livia Bordea, s-ar fi despărțit. Ce spune comediantul?

Ce spune Nelu Cortea despre divorțul dintre Cătălin Bordea și soția sa, Livia? [Sursa foto: Instagram ]

Nelu Cortea, despre mariajul lui Cătălin Bordea

Cei doi sunt prieteni de foarte mulți ani și au trecut prin multe întâmplări împreună, fie ele mai bune sau mai puțin bune. S-au făcut destul de cunoscuți în lumea comediei, iar de atunci au participat la numeroase spectacole și proiecte TV împreună.

De curând, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Livia și Cătălin Bordea nu mai formează un cuplu și sunt în prag de divorț. Bunul său prieten și colegul de breaslă, Nelu Cortea, a precizat că nu știe despre aceste întâmplări și că nu a vorbit cu artistul de câteva zile bune.

Totuși, ultima oară când cei doi au discutat, Cătălin Bordea părea să fie bine și nu i-a dat nimic de înțeles colegului său.

În final, Nelu Cortea a mărturisit că îl va suna pe Cătălin Bordea pentru a afla cu exactitate ce se petrece în viața sa în aceste momente.

„Nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Eu sunt la țară, nu am citit ce s-a spus. Băi, chiar nu știu. N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic.

Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Trebuie să vorbesc cu el.”, a mărturisit Nelu Cortea, potrivit fanatik.ro.

Livia Bordea ar fi decis să-l părăsească pe comediant

Recent, un apropiat al comediantului a vorbit despre presupusa separare dintre Cătălin Bordea și soția sa. Se pare că Livia ar fi cea care a decis să plece de acasă și să pună capăt poveștii de iubire, în ciuda faptului că actorul ar fi făcut eforturi mari pentru a nu trece prin această situație.

„Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea în America, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin.

Și-au spus că două luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm”, a declarat un apropiat al actorului pentru Cancan.ro.