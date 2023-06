Dezvăluirea surprinzătoare făcută de tatăl Andreei Bălan, despre noul iubit al artistei. Nimeni nu se aștepta la una ca asta: "Poate fi o pasiune comună"

In articol:

De curând, Andreea Bălan le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram că iubește din nou. După mai multe eșecuri în dragoste, artista a dat uitării suferința și a acceptat un nou bărbat în viața ei. Cine este tenismenul care i-a readus zâmbetul pe bune?

Săndel Bălan a vorbit despre relația fiicei lui

După ce de-a lungul timpului artista a trecut prin despărțiri dureroase de foștii săi parteneri, recent Andreea Bălan și-a anunțat noua relație pe Instagram. Bărbatul cu care se iubește frumoasa cântăreață are 29 de ani, este tenismen foarte apreciat și numele lui este Victor Vlad Cornea.

Săndel Bălan a povestit că încă nu a făcut cunoștință cu noul bărbat din viața Andreei, însă deja are un lucru important în comun cu el: tenisul. Victor este jucător de tenis de câmp iar Săndel joacă tenis de masă și este foarte pasionat.

Tatăl Andreei Bălan locuiește în Ploiești, acolo unde încă face muzică.

„Citesc, da, prin ziare c ă are un nou iubit, dar nu-mi dau cu p ă rerea, nu-l cunosc, nu mi l-a prezentat, î nc ă n-am vorbit cu ea despre el. Nu am mai fost la Bucure ș ti, voi merge î n cur â nd, acum sunt prins, la Ploie ș ti, unde locuiesc, cu înregistr ă rile muzicale.

Am în ț eles c ă este juc ă tor de tenis de c â mp. Eu sunt juc ă tor de tenis de mas ă, poate fi, da, o pasiune comun ă, nu ș tiu î ns ă dac ă vom juca vreodat ă, un dublu, c ă ci jocul e cam diferit. Eu ș i acum joc tenis de mas ă, fac mi ș care, ca s ă nu stau numai î n cas ă. Merg la competi ț ii, aici, î n Ploie ș ti, multe sunt amicale, iar la sfâr ș itul anului se fac competi ț ii oficiale, cu premii, pe categorii de vârst ă ”, a declarat Săndel Bălan pentru Playtech.

Andreea Bălan radiază de fericire

Nu este un secret pentru nimeni că frumoasa artistă are două fetițe din căsătoria cu actorul George Burcea și că în ultimul timp s-a ocupat mai multe de ele și nu și-a mai acordat timp pentru viața amoroasă. După o perioadă destul de agitată, Andreea Bălan a împărtășit fericirea pe care o trăiește printr-o postare pe Instagram, îmbrăcată sexy la un turneu din Stuttgart, unde i-a făcut galerie iubitului ei.

„Întotdeauna să crezi în magie și în iubire!”, a fost mesajul înflăcărat al solistei, postat pe Instagram.

Andreea Bălan [Sursa foto: Instagram]