Dezvăluirea neașteptată pe care Radu Bănică a făcut-o despre Lavinia Pîrva. Declarațiile vorbesc de la sine despre relația pe care o au

Radu Bănică are o relație foarte apropiată cu tatăl lui, care îi este alături la orice pas. Chiar dacă Ștefan Bănică Jr. și-a refăcut viața și și-a întemeiat o nouă familie, nu uită niciodată de ceilalți doi copii ai lui.

Ce relație au Radu Bănică și Lavinia Pîrva. Tânărul a spus tot adevărul

Radu și Violeta încă îl însoțesc în vacanțe, acolo unde își petrec timpul și cu actuala soție a artistului, Lavinia Pîrva.

Radu Bănică este mereu prezent în viața tatălui său care, chiar dacă și-a întemeiat o nouă familie, încă este alături de ceilalți copii ai săi la orice pas. Radu ai povestit și că merge regulat în vacanțe împreună cu tatăl său, soția acestuia și frații lui, ba chiar au făcut un obicei din acest lucru. Se pare că Radu Bănică și Lavinia Pîrva au o relație destul de apropiată, având în vedere că petrec destul de mult timp împreună.

„Păi vacanțele de familie, cam atât deocamdată. Alexandru are 4 ani, nu am plecat doar eu cu el. Avem cu toții vacanțe de familie la mare, la munte, cu tata, cu soția lui. Nu știu dacă este o tradiție neapărat, e ceva ce dacă avem cu toții timp, ne propunem să facem. Am fost la mare și a fost foarte frumos.”, a spus Radu Bănică într-un interviu pentru Playtech.

De curând, tânărul a confirmat că se înțelege foarte bine cu noua soție a lui Ștefan Bănică și că aceasta are un suflet bun.

„Reporter: Cum te înțelegi cu Lavinia?

Radu Bănică: Foarte bine, are un suflet bun.”, a adăugat tânărul, pentru sursa citată.

Ce surpriză i-a făcut Radu Bănică mamei sale, chiar de ziua ei de naștere

Chiar dacă părinții lui Radu s-au despărțit în urmă cu mulți ani, acesta păstrează legătura cu ambii și au relație foarte apropiată. De curând, mama artistului a împlinit o frumoasă vârstă, iar tânărul a surprins-o cu un cadou special.

Radu Bănică a terminat facultatea și a reușit să obțină nota 9,20 la examenul de licență, făcând-o pe mama lui mândră. Pe lângă asta, i-a dăruit și un cadou special.

„Încă nu am primit diploma, o primesc peste un an de zile. A fost mândru și el (n.r Ștefan Bănică) și mama. Azi e ziua mamei mele.”, a mai spus Radu Bănică.