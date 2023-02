Dezvăluirea pe care Cuza a făcut-o despre Răzvan și Dani. A spus-o fără rețineri, în fața camerelor de filmat: "Nu este loc"

In articol:

Cuza a cochetat, pe lângă muzică, și cu televiziunea și radioul în ultima perioadă. După numeroasele proiecte pe care le-a avut și după ce a apărut de mai multe ori pe micile ecrane, fostul iubit al Ramonei Olaru a descoperit că are o nouă pasiune.

Tânărul a dezvăluit recent, în cadrul unui interviu pe ego.ro, că ia în calcul să prezinte o emisiune. Nu se încumetă, însă, să ajungă în echipa unui matinal, și asta pentru că, spune el, Răzvan și Dani au făcut deja istorie cu un asemenea format.

Cuza, moment maxim de sinceritate: "Răzvan și Dani au făcut o istorie greu de bătut zeci de ani de aici încolo"

De când a început să apară în diferite reality-show-uri, Cuza a descoperit că are pasiune pentru televiziune. Artistul nu s-a ferit să recunoască că se gândește să ajungă la cârma unei emisiuni în viitorul apropiat. Cu toate că formatul de matinal îl atrage cel mai mult, fostul iubit al Ramonei Olaru recunoaște că ar avea de bătut multe recorduri, unul dintre ele făcut de Răzvan și Dani, care sunt

de 15 ani în domeniu:

Nu consider că sunt un om de radio, dar consider că sunt un vorbitor bun în scopul unei emisiuni de radio. Îmi place mult ideea de matinal. Nu este loc, în ideea în care Răzvan și Dani au făcut o istorie greu de bătut mulți zeci de ani de aici încolo în televiziunea românească. Mi-ar plăcea ideea aceasta pentru că este și primul proiect care mi-a deschis ușa și mi-a dat credit. Mi-ar plăcea și o chestiune pe seară.", a povestit artistul, pentru ego.ro.

Cuza nu s-a ferit să mărturisească, totuși, că mai are multe lucruri de învățat, până își va îndeplini visul: "Vezi, tocmai asta este. Mai am mult de învățat până să îmi dau seama ce îmi place. Îmi place foarte mult ce fac. Mai calm vreau să fiu în gestionarea emoțiilor, în așezarea gândurilor și tot așa, în ce urmează să vorbesc, ce urmează să fac, care îmi este postura. Sub nicio formă că m-aș enerva dintr-un motiv anume.", a mai spus Cuza, pentru sursa menționată.

