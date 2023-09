Dezvăluirea pe care Ioana Ginghină a făcut-o despre viitorul ei soț, cu doar o zi înainte de nuntă. Așa a reușit, de fapt, Cristi Pitulice să o convingă că este bărbatul potrivit: "Asta mi s-a părut puțin mai complicat"

In articol:

Ioana Ginghină se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere, căci peste doar o zi va face marele pas la altar, alături de alesul inimii sale, Cristi Pitulice. Cu toate acestea, actrița a ales să mărturisească abia acum câteva detalii neștiute din relația lor.

Iată ce a spus despre viitorul ei soț!

Ce a spus Ioana Ginghină despre viitorul ei soț?

Bucurie mare pentru Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, căci doar o zi îi mai despart de marele pas la altar. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se iubesc mai mult pe zi ce trece. Cu toate acestea, mulți oameni s-au întrebat cum a reușit bărbatul să o cucerească pe actriță. Iată că frumoasa șatenă a dezvăluit acest detaliu, precizând exact ce a făcut-o să simtă că el este alesul inimii ei.

Mai exact, aceasta a apreciat foarte mult la viitorul ei soț că a acceptat faptul că ea are un copil din fosta relație.

Deși nu are copii, Cristi Pitulice a reușit să o iubească pe fiica actriței și i-a oferit sprijin. Din acest motiv, Ioana Ginghină mărturisește că se poate baza oricând pe ajutorul partenerul ei, chiar și dacă vor lua hotărârea să aducă pe lume un copil împreună.

„Asta mi s-a părut puțin mai complicat. Trebuie să găsești un om care să fie deschis și chiar să accepte să îți iubească copilul. El nu are copii. Am lângă mine un om despre care știu că dacă voi face un copil, va fi acolo să mă ajute să îl cresc”, a mărturisit Ioana Ginghină, în cadrul unei emisiuni televizate.

Ioana Ginghină împreună cu viitorul ei soț [Sursa foto: Instagram]

Ce locație au ales cei doi pentru marele eveniment

În cadrul emisiunii televizate, frumoasa actriță a mărturisit unde va avea loc fericitul eveniment din viața lor. Ei bine, cei doi au ales să facă petrecerea de nuntă chiar în propria curte, astfel că mărturisește cu sinceritate faptul că nu s-a stresat deloc în această privință.

Cât despre lista de invitați, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice vor sărbători momentul special alături de familie și apropiați. De asemenea, vedeta nu a optat pentru ceva spectaculos nici în cazul ținutei pe care o va purta.

„Eu nu înțeleg de ce este stresantă, eu nu fac față nicicum. M-am chinuit cu Cristi ieri și am pus o dată, respectiv 23, și sper că ne vom ține de această dată. Vom vedea la primărie dacă este totul ok. Nunta o să aibă loc la noi în curte, deci nu este niciun stres, nici în ceea ce privește locația. La nuntă vor participa doar prietenii, apropiații, respectiv familia. Am niște ciocate albe acasă și pentru că nunta o voi face în curte, voi merge pe boho style. Deci, o să fie ceva drăguț, pe care îl voi putea purta și după aceea”, a mai spus actrița, în cadrul unei emisiuni televizate.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice [Sursa foto: Instagram]