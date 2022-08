Dezvăluirea pe care Irinel Columbeanu a făcut-o abia acum despre Monica Gabor! Puțini oameni știau asta despre ea: "Mi-e că ar râde lumea de mine"

In articol:

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Au trăit o poveste de dragoste impresionantă timp de cinci ani, însă în 2011 au decis să-și spună adio.

Acum, la 11 ani de la divorț, fostul afacerist a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre actuala doamnă Pink.

Irinel Columbeanu, impresionat de inteligența Monicăi Gabor

Frumusețea nu a fost singura calitate a Monicăi Gabor, cu care a reușit să-i capteze atenția lui Irinel Columbeanu. Bărbatul susține că pe lângă fizicul de invidiat, fosta soție a reușit să-l cucerească, la acea vreme, și prin prisma inteligenței, căci avea numai note de 10: "Ca să încurajăm tineretul să învețe, aș putea să spun că- dar aș minți puțin, ceea ce nu vreau- că i-am văzut carnetul de note. Nașul nostru are și acum poze cu el și avea numai note de 10.

Dacă v-aș spune că da (n.r. că asta m-a încurajat) mi-e că ar râde lumea de mine, dar și acest lucru a contat, sincer să fiu (n.r. atunci când a decis să aibă o relație cu Monica Gabor)", a declarat Irinel Columbeanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Cu ce regrete a rămas Irinel Columbeanu în urma divorțului?

Irinel Columbeanu are și câteva regrete când vine vorba despre fosta lui soție. Unul dintre ele ar fi acela că a ajutat-o să devină cunoscută: "Considerând cu ce s-a lăsat această încurajare și acceptare a lucrurilor pe care am presupus eu că și le dorea, răspunsul este da. Acum regret că am făcut-o (n.r. că a făcut-o celebră)", a declarat Irinel Columbeanu, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

