În urmă cu mai bine de două luni și jumătate, Cătălin Botezatu a fost supus unor intervenții chirurgicale în Istanbul! Îndrăgitului creator de modă i-a fost îndepărtată o tumoare de pe colon, intervenție care a durat nu mai puțin de cinci ore și jumătate, apoi, ca și când nu ar fi fost suficient, a mai trecut prin alte trei operații dure care l-au afectat atât din punct de vedere fizic, cât și pshic.

Ce a spus Bote la întoarcerea din Turcia! ”Trebuie să se sudeze mușchii”

Din fericire, Bote a fost operat cu succes, iar starea lui este din ce în ce mai bună. Mai mult, celebrul creator de modă a declarat că este pregătit să se întoarcă la muncă și că va onora invitațiile pe care le-a primit pentru diverse evenimente.

”Sunt OK, dar mă sperie durerile. Abia m-am întors din Turcia. Am fost să îmi scoată capsele și bandajele și am fost supus și unor analize de sânge care au ieșit bine. Doctorii mi-au spus că totul decurge bine. Având în vedere că au fost mai multe operații destul de complicate, recuperarea necesită mai mult timp și e mult mai drastică. Trebuie să se sudeze mușchii. Sunt un războinic și un învingător și cu siguranță o să trec cu bine peste această perioadă”, a spus Botezatu pentru WOWbiz.ro.

Cătălin Botezatu a spus totul despre cancer! ”Îmi aduc aminte de parcă ar fi ieri”

Faptul că acum se simte bine nu l-a făcut pe creatorul român să uite prin clipele cutremurătoare prin care a trecut. De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, zilele trecute, imediat după ce și-a prezentat cu fast colecția de toamnă-iarnă 2019, Cătălin Botezatu a spus totul despre cancer.

”Îmi aduc aminte de parcă ar fi ieri. În clipa în care doctorii mi-au spus că sufăr de maladia aceasta necruțătoare, nu am putut să scot nici măcar un cuvânt, am rămas cu privirea fixă într-un punct și, mi-am zis…”gata, am să mor”. Am și plâns, dar pe urmă, m-am adunat și am început să lupt, să lupt cu mine, să lupt cu boala…Doar așa, aș fi putut să înving, cu putere”, a spus Cătălin.

