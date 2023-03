Dezvăluiri cutremurătoare! Iubita lui Patrick Petre, fiul fostului mare fotbalist dinamovist Florentin Petre, a învins cancerul! ”Eram atât de slăbită încât nu puteam să fac nimic singură”

In articol:

Adina Bălășoiu, iubita fostului dinamovist Patrick Petre, fiul lui Florentin Petre, a trecut prin clipe cumplite în copilărie. Nu avea nici 9 anișori atunci când medicii i-au pus un diagnostic dur leucemie limfoblastică acută.

Din acel moment, tot Universul Adinei a fost bulversat! A fost nevoită să lase în urmă școala, cursurile de pian și concursurile de dans și a fost obligată să lupte cu toate forțele doar pentru viața ei.

„Uram locul și mediul ăsta, dar totodată îi eram recunoscătoare că mă ține în viață. Primele luni au fost cele mai grele, eram atât de slăbită încât nu puteam să fac nimic singură, mereu trebuia să fie cineva lângă mine. Mama se trezea în fiecare noapte să îmi verifice perfuziile, să se roage și să caute prin diferite surse informații despre leucemia limfoblastică acută.

Plângea singură într-un colț al camerei, uneori mă trezeam și o auzeam, dar eram atât de neputincioasă încât tăceam și cu ochii închiși o ascultam în tăcere”, a povestit, în 2016, Adina Bălășoiu momentele dureroase trăite în spital, pentru Observator.

Adina Bălășoiu și Patrick Petre [Sursa foto: Instagram]

Adina Bălășoiu a scos o carte și toate încasările vor fi donate pentru renovarea sălilor de sterilizare din Institutul Clinic Fundeni.

Din fericire, iubita fostului dinamovist Patrick Petre a învins cancerul în 2010, a fost externată din spital și totul a început să revină la normal pentru ea. Cu toate acestea, Adina a continuat să se întoarcă în acel loc pentru a fi alături de alți copii care erau nevoiți să lupte cu aceeași boală necruțătoare.

”Încerc să ofer fericire la fiecare pas pe care îl fac, pentru că nimeni nu va înțelege vreodată mai bine un copil cu cancer decât un alt copil care trece sau a trecut prin consecințele aceleiași boli”, spunea Adina, citată de gsp.ro

Mai mult decât atât, acum, la aproape 12 ani de când s-a vindecat și mama a unui copilaș, Adina Bălășoiu a lansat o carte, „Jurnalul uitat”, în care descrie momentele experimentate în spital.

”Numele meu este Adina, am 23 de ani, și acum 14 ani am fost diagnosticată cu leucemie limfoblastica acută. Aceasta este povestea mea. Deși am scris această carte acum 3 ani, nu m-am simțit suficient de pregătita să o împărtăesc cu un număr mare de persoane, dar îmi doresc să transmit faptul că există viață și dincolo de boală, că există speranță chiar și în cele mai întunecate zile. Sunt mamă. Am absolvit facultatea de drept. Ma lupt pentru nevoile copiilor diagnosticați cu cancer. Urmează să public în curând volumul II al povestii mele, care pe cât de dureroasă pare, și într-adevăr a fost, pe atat de mult m-a motivat si m-a determinat să devin o femeie puternică și un om mai bun”, a scris Adina pe internet.

Ar mai fi de spus că încasările din vânzări urmează să fie donate pentru o cauză nobilă, și anume renovarea sălilor de sterilizare din Institutul Clinic Fundeni.

Donațiile se pot face în contul asociației: RO84OTPV110001339069RO03

Florentin Petre a dus o luptă teribilă cu hepatita virală C! ”A fost cumplit. Îmi căzuse părul si slăbisem enorm. Parcă eram o umbra”

Adina Bălășoiu, iubita lui Patrick Petre, a învins lupta cu boala, la fel cum a reușit și tatăl partenerului ei de viață, fostul mare jucător dinamovist, Florentin Petre. Diagnosticat cu hepatita C, exact în apogeul carierei, el a dus-o o luptă continuă cu afecțiunea de la ficat.

“Primele semne că aț avea probleme de sănătate au apărut în clipa în care am văzut că seara, la zece fără un sfert, cădeam rupt de oboseală. Era o oboseală total inxeplicabilă. Am făcut analize și, într-un final, am fost diagnosticat cu hepatita virală de tip C. Îmi aduc aminte că atunci când medicul mi-a spus diagnosticul, am avut senzația că toată munca mea de până atunci nu mai valora nimic.

Dar nu m-am predat, am luptat, la fel cum o faceam și pe teren! A fost poate cel mai greu “meci” al meu! Am început un tratament dur, cu interferon, pe care l-am urmat timp de un an și o lună. A fost cumplit. Îmi căzuse părul si slabisem enorm. Parcă eram o umbră. Nu puteam sta în picioare mai mult de trei ore. Îmi amintesc că mergeam la spital o dată pe săptămână. Medicamentele îți dau o stare și nu mai ești așa cum erai. Eram slăbit, dar am avut puterea să revin”, a povestit Florentin Petre, care, în mod cu totul surprinzător, a reintrat pe teren și a jucat destul de bine câțiva ani.

Din nefericire pentru Florentin Petre, la un moment dat, afecțiunea la ficat s-a reactivat și el a ajuns din nou la tratamentele cu interferon. De data aceasta, corpul lui nu l-a mai suportat, astfel că s-a inscris pe lista cu pacienții bolnavi de hepatita C care solicitau să primească subvenționat medicamentul revoluționar ce elimina virusul definitiv din corp, în proportie de 99,99%.

“Prețul tratamentului cu acele pastile e între 40.000 si 75.000 de euro. Diferă de stadiul bolii. Stau și aștept să-mi vină rândul”, dezvăluia, la vremea respectivă, Florentin Petre care, din fericire, a primit medicamentul miraculos și, acum, se simte bine.