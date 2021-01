Dezvăluiri despre prima persoană din România infectată cu noua tulpină de coronavirus! Ce spune soțul tinerei din Giurgiu: „O banală răceală”

In articol:

O femeie de 27 de ani din Giurgiu este prima persoană din România care s-a infectat cu noua tulpină de coronavirus. Soțul tinerei a făcut mai multe dezvăluiri despre starea sa de sănătate. El susține că soția lui a avut simptome ușoare și „banale”, iar atât el, cât și fiul lor, nu s-au infectat cu virusul.

„Toata familia este bine, nu avem nicun fel de probleme cu starea de sănătate. A fost o simpla răceala și atât. O banală răceală! Nu a avut gust, nu a avut miros. Am fost până în Crăciun la cumparaturi, în supermarket… Sărbătorile le-am făcut acasă, și de Crăciun și de Revelion. Nu am ieșit din țară, se poate verifica! Eu nu sunt bolnav și nici copilul cel mare, nu am avut niciun simptom și am ieșit negativi. Trăim toți într-o casă”,a declarat soţul femeii infectate, pentru un post de televiziune.

Soțul primei paciente infectate cu noua tulpină de coronavirus își ridică smene d eîntrebare: „Eu de ce nu am luat și copilul cel mare?”

Bărbatul a mai adăugat că părinții lui au fost și ei testați pozitiv. El s-a arătat nedumerit de faptul că el și fiul său sunt singurii care nu au luat virusul , însă urmează să se mai testeze încă o dată. Bărbatul așteaptă ca soția sa se întoarcă acasă cât mai curând. (Citeste si:Val de reacții în mediul online! Ținuta doamnei doctor care l-a vaccinat pe Raed Arafat, considerată neadecvată)

„Soția, mama, tatăl meu și cineva care lucrează la noi. Au venit de la Primarie, ne-au sunat în fiecare dimineață și ne-au întrebat dacă avem nevoie de ceva. Ne-au sunat și cei de la DSP, cei de la Poliție ne-au verificat. Noi nu dorim sa raspândim boala.

Așteptăm să vină acasă, să ne repetăm testele, să vedem. De duminica trecută suntem toți în izolare. Pozitiv a ieșit și tata, și omul care lucreaza la noi, nici măcar un simptom nu au avut, să fie infundat, răcit. Eu de ce nu am luat și copilul cel mare?”, se a adăugat soțul femeii.

Noua tulpină de coronavirus face ravagii în Marea Britanie, acolo unde a și fost descoperită. Ea continuă să se răspândească și a ajuns și în România. Informația a fost cofirmată de medicul Cătălin Apostolescu, purtător de cuvânt al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București

„Este vorba de o tânără de 27 de ani din județul Giurgiu, care s-a prezentat la spitalul nostru în data de 3, cu simptome minime. A fost testată și lăsată să plece acasă. Din datele pe care le avem, nu a călătorit în afara țării. Urmează ca DSP să facă o anchetă epidemiologică amănunțită”,a declarat Catalin Apostolescu, la un post de televiziune.