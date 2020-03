Andrei Ciobanu este fără îndoială unul dintre cei mai puternici, dar și carismatici concurenți de la Survivor România! Fire sportivă, deși meseria lui de bază este aceea de profesor de muzică, războinicul, originar din Bacău, face furori pe trasee, fiind desemnat mai mereu cel mai productiv om al săptămânii.

Totuși, dincolo de valoarea din show, Andrei a creat și o serie de controverse în competiție. Disputa lui la nivel verbal cu Ghiță de la Faimoși a fost una extrem de mediatizată, iar stilul miștocar i-a fost taxat de Ana Pal, care, într-un acces de furie, i-a dat un cap în plină figură și l-a pus la pământ!

Andrei de la Survivor România a sărutat-o pe Karina, pe plajă

Mai mult decat atât, Andrei de la Survivor România a fost și protagonistul unor scene romantice, întrucât, din câte se pare, în concursul din Republica Dominicană, bărbatul și-a găsit jumătatea, pe războinica lui Karina, fata în fața căreia și-a deschis inima și, într-o clipă de romantism, a dus-o pe plajă, să îî spună că este îndrăgostit nebunește de ea, i-a dăruit o inimă din nună de cocos, apoi a sărutat-o pasional!

Andrei de la Survivor România a cântat în corul bisericii! ”În fiecare duminică, eram acolo, alături de mama”

Dincolo însă de lucrurile bune care i se întâmplă în viața lui și în show-ul din Republica Dominicană, Andrei Ciobanu ascunde o mare durere în suflet! ”Mama nu mai e…În urmă cu cinci ani, am pierdut-o, răpusă de o boală. Sufăr enorm că nu mai este alături de mine, de la ea, am moștenit talentul muzical, sensibilitatea. Mi-a fost foarte greu când a încetat din viață. Nici acum nu am putut trece peste ce s-a întâmplat”, a spus bărbatul în emisiune.

Dacă de la mama lui a moștenit talentul muzical, ei bine, femeia a fost și cea care i-a îndrumat pașii pentru a putea să se exprime în public și să fie alături de Dumnezeu. Astfel, chiar din spusele lui, Andrei de la Survivor România a cântat în corul bisericii și i-a plăcut foarte mult acest lucru! ”În fiecare duminică, eram acolo, alături de mama. A fost persoana care de fiecare dată era lângă mine, orice aș fi făcut! Am iubit-o și am respectat-o enorm și nu cred că voi avea lacrimi suficiente pentru a o plânge întotdeauna”, a spus războinicul.