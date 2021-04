Dezvăluiri exclusive! Ce spune Beyonce de România despre Philip de la ”Puterea Dragostei”!

In articol:

Beyonce de România, pe numele ei adevărat Mădălina Dumitriu, a vorbit, în exlcusivitate pentru WOWbiz.ro despre relația pe care o are cu Philip de la ”Puterea Dragostei” și care sunt motivele pentru care cei doi sunt văzuți, în ultima vreme, împreună.

”Nu se pune problema unei relații între noi, nu suntem iubiți, suntem, în primul rând amici”, ne-a spus Beyonce de România. Mai mult decât atât, a precizat fosta iubită a manelistului Nicolae Guță, relația dintre ea și Philip de la ”Puterea Dragostei” este una mai veche.

Beyonce de Romania si Philip de la Puterea Dragostei, colaborare suspecta

”El este rudă cu o nepoată de-ale mele. Suntem amici. De ce am filmat împreună? Păi e simplu! Am decis că este cazul să ne creștem conturile de instagram împreună, să ne asociem, să facem, cum s-ar spune, schimb de like-uri. Dar suntem doar amici, ar fi fost culmea să mă bag eu între Philip și Berna. Ce s-a întâmplat între ei este treaba lor, eu nu am de-a face cu asta, nu e iubitul meu să îi pun întrebări”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Beyonce de România.

Philip și Berna de la ”Puterea Dragostei”, despărțire definitivă

Povestea de iubire dintre Philip de la ”Puterea Dragostei” și Berna s-a încheiat definitiv. Cei doi au ales să pună punct relației, după o perioadă de certuri și împăcări.

Deși tânărul a cerut-o în căsătorie pe Berna, pe malul Bosforului, în Istanbul, iată că după o lungă relație au ales să-și spună ”adio”. Ba mai mult decât atât, Berna, fosta concurentă de la Puterea Dragostei le-a spus susținătorilor ei că despărțirea este definitivă.

Philip si Berna de la ”Puterea Dragostei” s-au despartit definitiv

”Vă rog din suflet să nu mă mai asociați cu Philip pentru că eu cu el nu mai suntem împreună și nu o să fim niciodată. Vă mulțumesc”, a spus Berna despre despărțirea de Philip de la ”Puterea Dragostei”.

Beyonce de România are o fetiţă cu Nicolae Guţă

Micuţa Anais s-a născut în urmă cu patru ani însă, de mai bine de doi ani încoace este crescută doar de mama şi de bunica maternă, tatăl ei natural uitând practic de ea. În vara anului 2019, Mădălina, alias Beyonce de România, l-a dat în judecată pe Guţă, tatăl fetiţei ei. Aceasta le-a solicitat judecătorilor să stabilească cuantumul pensiei alimentare pe care Nicolae Guţă trebuie să o plătească pentru fetiţa lor, micuţa Anais. Procesul s-a încheiat anul acesta, în martie, judecătorii stabilind că manelistul trebuie să achite 274 de lei pe luna pentru întreţinerea şi creşterea fetiţei.