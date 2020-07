In articol:

Mai exact, ne-a mărturisit Bianca de la ”Puterea Dragostei” imediat după ce s-au încheiat filmările pentru Marea Finală a emisiunii, lucrurile s-au complicat enorm pentru ea în ultima perioadă.

”Ultima perioadă a fost una grea”, ne-a spus Bianca de la ”Puterea Dragostei”, imediat după ce, fericită nevoie mare, a primit premiul Marii Finale, a doua oară. Iar când spune perioadă grea, se referă la adaptarea la România și, în special, la București. ”M-am mutat aici, în București. Este greu, mai ales că nu l-am avut pe Livian lângă mine.... Oricum, în ultimele două săptămâni, așa cum m-a sfătuit și el, m-am ocupat, zi de zi, de lucuri care mă priveau doar pe mine, m-am ocupat de mine. Mi-am amenajat apartamentul, mi-am vândut din haine, m-am ocupat de mine așa cum am știut eu mai bine. Îmi propusesem ca, zi de zi, să rezolv măcat o problemă pentru mine”, ne-a destăinuit Bianca de la ”Puterea Dragostei”.

Apropierea Marii Finale a făcut-o însă pe Bianca de la ”Puterea Dragostei” să simtă, la propriu emoții, chiar dacă, într-un fel, pentru a părea mai puternică, a încercat să le nege. ”Am avut emoții mari mai ales pentru Livian. Voiam ca el, în primul rând, să câștige, să dovedească și el că nu suntem falși. M-am bucurat mai mult pentru el, decât pentru mine, vă spun sincer”, ne-a mai spus Bianca de la ”Puterea Dragostei”. Cu toate acestea, tot Bianca de la ”Puterea Dragostei” a recunoscut că ziua de dinaintea finalei emisiunii și în dimineața evenimentului, lucrurile s-au schimbat. ”Deși nu aveam emoții, sâmbătă seara am simțit ceva, așa, în stomac.... Mi-a fost chiar rău... Iar duminică, de dimineață, am simțit arsuri la stomac, un gol... Și chiar mă miram, că nu simțeam că am emoții, dar, sincer, chiar îmi doream să câștig cel de-al doilea trofeu... Acum mi-a trecut, că am văzut că și Livian, și eu, am reușit să câștigăm”, ne-a mai spus Bianca de la ”Puterea Dragostei”, în exclusivitate.

Bianca și Livian au plecat acasă cu marele premiu, după o Finala Puterea Dragostei emoționantă, în care Andreea Mantea le-a spus să-și asculte inima și să fie în continuare împreună, mai ales că spun că se iubesc. ”Nu realizez că am câștigat. Sezonul ăsta e diferit față de primul. În primul sezon, am simțit că a fost ca ”o palmă peste față” pentru ceilalți, acum însă a fost altfel. Poate dacă acum ar fi câștigat alta nu mă mai urau așa mulți. În finala aceasta aveam lângă mine o prietenă, cel puțin așa credeam (n.red. se refera la Berna)”, a declarat Bianca de la Puterea dragostei.

Cine e Bianca, câștigătoarea Puterea Dragostei sezonul 2

Bianca Comănici este veterana Puterea Dragostei. A fost concurentă în sezonul 1, pe care l-a și câștigat, apoi a rămas și în sezonul 2, unde a ajuns până în Finala și mai mult, a câștigat din nou. Când a ajuns la Puterea Dragostei, Bianca abia împlinise 19 ani, era o copilă timidă, care a crescut și s-a dezvoltat în lumina reflectoarelor. A avut parte de multe răutăți din partea concurenților, a fost poate concurenta care a stârnit cele mai multe discuții și sentimente negative, poate chiar ură. Însă a avut parte și de cea mai mare și poate mai sinceră iubire de la Puterea Dragostei de până acum. Pentru că în sezonul 2 Puterea Dragostei, Bianca a cunoscut iubirea alături de Livian și deși cei doi au avut parte de multe momente tensionate, iubirea lor a învins. Acum, telespectatorii Puterea Dragostei așteaptă ca Bianca și Livian să-și continue povestea și în afara show-ului.