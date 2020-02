Noi drame în familia Andreei Bălan, după ce soțul ei a fost prins de polițiști drogat la volan. George Burcea nu mai are nicio șansă să scape cu imaginea neșifonată, după ultimile ieșiri din ultima perioadă.

Mai întâi, scandalul cu tatăl său, apoi certurile cu Andreea Bălan, iar acum...situația care a pus capac la tot.

Actorul de 32 de ani a primit dosar penal după ce a fost prins de oamenii legii conducând sub influența consumului de cocaină.

Dacă pentru Andreea Bălan vestea a picat ca un trăsnet și nu se aștepta la așa ceva din partea soțului, iată că socrul artistei știa de această viață ascunsă a fiului său.

Ce să zic, aveam bănuielile mele ca face asta (n.r: se droghează). Îmi pare tare rău că a ajuns să facă asta, are și el familie, copilași. Muncește mult și asta face George cu banii câștigați? Nu vreau să zic mai multe, este un subiect tare sensibil. Îmi pare rău pentru el”, a declarat Nelu Burcea, tatăl actorului, pentru impact.ro.

Mai mult, se pare că artista era conștientă de anumite derapaje ale soțului ei și era extrem de permisivă. În ultima perioadă, însă, lucrurile scăpaseră de sub control.

„Vă zic ce am mai auzit si eu din diferite probleme. Ei aveau de mult probleme, dar Andreea a fost foarte înțelegătoare și permisivă. Dar el parcă a luat-o razna. După ce s-a aflat astăzi (că s-a drogat), sper să vă dați seama cât adevăr este în vorbele lui despre mine”, a adăugat socrul Andreei Bălan, pentru impact.ro.

Cum a reacționat Andreea Bălan, după ce George Burcea a fost prins drogat la volan: „Lasă să doară...”

Deși nu a făcut foarte multe declarații, fanii au observat cum Andreea Bălan s-a exprimat și că este vizibil rănită, prin citatele și postările de pe Instagram.

Ultimul mesaj al Andreei este unul foarte sugestiv. Cântăreața a ales să pună în descrierea ultimei postări mesajul: „Let it hurt. Let it bleed. Let it heal and let it go. #quotes #life”, care se traduce: „Lasă să doară, lasă să sângereze. Lasă să se vindece și lasă să plece.”