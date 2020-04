In articol:

Maria Andria, cântăreața din România diagnosticată recent cu cancer face mărturisiri cutremurătoare despre tumora care i-a crescut pe gât! Vedeta este de-a dreptul îngrozită de ce i s-ar putea întâmpla, mai ales că și mama ei suferă de cancer. Medicii au programat operația de urgență, luni dimineața.

Primele declarații ale Mariei Andria după ce a aflat că are cancer

„Sunt bolnavă. Nu voiam să cred când mi s-a spus chestia asta, că am tumoră la gât. Chestia este că și mama mea are cancer. I-am zis mamei mele că dacă așa mi-a fost dat de la Dumnezeu, nu am ce să fac. Am făcut biopsia azi dimineață. Am și infecție din cauza salivei care se duce în altă parte a gâtului și luni o să intru în operație.

Mi-au spus și doctorii că acolo unde am eu tumora este foarte periculos. Îmi este foarte frică. Operația o să țină 6 ore. O să o facă luni dimineața și nu o să pot să vorbesc și să mănânc aproape două săptămâni. O să beau doar cu paiul. Acum nu mai pot să ies pentru că sunt umflată și nu mai am nici voce.

, a declarat cântăreața, cu lacrimi în ochi.