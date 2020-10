Gigi Becali, patronul FCSB

Gigi Becali este un bărbat extrem de discret când vine vorba despre viața personală. Patronul este căsătorit de mai bine de 25 de ani cu Luminița, dar soția lui nu a fost prima iubire a acestuia. Milionarul a trăit o poveste de dragoste tumultoasă în tinerețe, cu o personalitate cunoscută vremurilor trecute.

Lucruri neștiute despre viața personală a celebrului patron Gigi Becali au fost dezvăluite de Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu din București din perioada comunistă, în cartea sa intitulată „Confesiunile unui cafegiu”. El a povestit cu lux de amănunte despre cum și-a început patronul FCSB viața amoroasă. Gheorghe Florescu scrie în cartea sa că toate informațiile despre Gigi Beclai le-a primit de la un foarte bun prieten.

Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu din București în perioada comunistă[Sursa foto: Facebook Gheorghe Florescu]



„Aceste secrete eu le cunosc de la un prieten bun al meu, care mi-a spus că Gigi Becali a intrat încălțat cu ciorapii de lână lângă mândra sa. Și așa a făcut prima dragoste Becali cu nepoata și, totodată, fiica adoptivă a lui Dej, fiind prima lui dragoste și femeia care l-a dezvirginat.

Gigi Becali este un om foarte rușinos. După spusele sale personale, el niciodată nu face sex pe lumină, el stinge întotdeauna lumina, inclusiv cu soția lui”, povestește Florescu în cartea sa, „Confesiunile unui cafegiu”.

Reacția lui Gigi Becali

Femeia despre care a povestit Gheorghe Florescu ar fi Camila Mândră Gheorghiu, fiica adoptivă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, omul care a condus România între anii 1947-1965. Gigi Becali a recunoscut că s-a iubit cu Camila, însă nu a dat foarte multe detalii. El a mărturisit că a avut o relație cu aceasta mai mulți ani de zile.



„Care-i problema? Am fost cu ea, am stat cu ea. Vreo 4-5-ani am fost cu ea. Atâta, și cu asta basta. Nu că a fost prima mea femeie, asta nu e adevărat. Păi, eu aveam 28 de ani atunci. Eu, de obicei, nu comentez despre iubitele mele. Dar pentru că femeia mi se pare că nu mai e măritată, de asta comentez. A fost în tinerețe, și cu asta basta”, a spus Becali pentru vdtonline.ro