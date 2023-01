Dezvăluiri incredibile de la FCSB: "Antrenorul mă minţea în faţă. Vorbeam cu nea Gigi la telefon şi îmi spunea adevărul"

In articol:

Adi Popa este dezamăgit de modul în care a fost tratat în a doua sa aventură la FCSB. Mijlocaşul care în prezent evoluează la CSA Steaua a dezvăluit că antrenorul din acea perioadă de la FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, îl minţea în faţă vizavi de motivele pentru care nu juca mai mult.

Adi Popa, dezvăluiri despre Bogdan Argeş Vintilă

Adi Popa a fost printre cei mai buni jucători pe care i-a avut FCSB în perioada 2012-2017, iar în iarna ultimului an petrecut la echipa roş-albastră a prins un transfer în Anglia, la Reading. În 2019, britanicii l-au împrumutat pentru un an la FCSB, dar Popa nu a mai fost jucătorul important din urmă cu două sezoane.

Adi Popa [Sursa foto: Facebook Adrian Popa]

"Motoreta" a bifat doar 17 apariţii în Liga I, sub comanda antrenorului pe care îl avea FCSB în acea perioadă, Bogdan Argeş Vintilă. Adi Popa a dezvăluit acum că ştia care sunt motivele pentru care nu juca mai mult, pentru că Gigi Becali i-a spus adevărul cu privire la situaţia sa. În schimb, micuţul mijlocaş l-a acuzat pe fostul său antrenor că încerca să îl mintă.

"Dacă ești corect față de jucător și îi spui: 'domnule, uite, eu te-aș fi băgat, dar Gigi nu îmi dă voie', jucătorul înțelege și antrenorul nu are cum să se supere pe tine, oricine ar fi.

Eu zic că ar fi mai simplu, pentru că eu am fost în situația asta și Vintilă îmi spunea chestii, niciodată adevărul, iar pe partea cealaltă, vorbeam cu nea Gigi la telefon și îmi spunea adevărul în față. Și e frustrant, nu are cum să te câștige antrenorul de partea lui când îl vezi că te minte în față", a declarat Adi Popa la Digi Sport.

Bogdan Argeş Vintilă [Sursa foto: Facebook FCSB]

Bogdan Argeş Vintilă a plecat de la FCSB cu coada între picioare

Sezonul la care face referire Adi Popa nu a fost deloc unul reuşit pentru FCSB. Roş-albaştrii au terminat campionatul abia pe locul 5, iar în cupele europene s-au oprit în play-off-ul din Europa League, fiind eliminaţi de Vitoria Guimaraes. Bogdan Argeş Vintilă a părăsit-o pe FCSB imediat după încheierea sezonului, sub tirada de jigniri şi umilinţe la care a fost supus de către patronul echipei. Gigi Becali a declarat că Vintilă nu are cum să devină vreodată antrenor, pentru că nu are autoritate, iar jucătorii nu îl ascultă.

După ce a fost dat afară de la FCSB, Vintilă a mai pregătit-o pentru o scurtă perioadă pe FCSB 2.

Adi Popa a jucat în total 230 de meciuri pentru FCSB, reuşind să înscrie 28 de goluri şi să ofere 48 de pase decisive.