Andreea Balan si George Burcea isi pregatesc armele pentru divort.

Dupa ce s-au despartit iar George Burcea s-a mutat de acasa, Andreea Balan si sotul ei se pregatesc de divort. Amandoi au luat legatura cu cate un avocat si pun la cale detaliile pe care le vor prezenta in instanta.

Andreea Balan si George Burcea, pregatiri pentru divort! Ce se va intampla cu cele doua fetite ale cuplului, Ella si Clara

Cantareata este decisa sa lupte cu toate armele pentru a obtine ce isi doreste. Andreea Balan a stat de vorba cu avocatul si i-a spus clar: vrea custodia exclusiva a celor doua fetite, Ella Maya si Clara Maria. Artista va cere pensie alimentara de la fostul ei sot si va vrea ca el sa isi viziteze fiicele dupa un program clar, stabilit dinainte. In plus, nu are de gand sa renunte la bunurile pentru care a muncit: vila, masina, toate bunurile obtinute in timpul casniciei si inainte de casatorie.

"Va cere custodia exclusiva. Vrea sa ramana cu vila, bunurile si masina, nu renunta la nimic", au declarat surse apropiate Andreei Balan, pentru cancan.ro.

Din cate se pare va fi un proces de divort lung si greu. Asta pentru ca si George Burcea a luat legatura cu un avocat si a stabilit cu acesta "planul de bataie". Actorul este dispus sa se lupte cu Andreea Balan si sa obtina ce isi doreste, dupa termenii stabiliti de ei.