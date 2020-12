Dezvăluiri incredibile despre sora lui Babi Minune! Ce spune puștoaica despre celebrul ei frate

Culmea, deși fratele și mama ei au susținut-o enorm, tot Petruța este cea care, în ultimii ani, este, de fapt, cea care îl susține moral pe Babi Minune.

”Cu fratele meu mă înțeleg foarte bine. Ne mai certăm , uneori, așa, ca între frați, dar ne împăcăm imediat. (...) Babi întotodeauna m-a susținut, și pentru asta îi mulțumesc. El fiind mai tot timpul plecat și cu multe pe cap, nu prea a avut timp să se ocupe și de mine. În schimb, când a avut timp, întotdeauna a stat și mi-a explicat ce e bine și ce e rău. Dar, când vorbim de sfaturi, de obicei eu i le dau lui, nu el mie”, spune Petruța, sora lui Babi Minune.

Petruta, sora lui Babi Minune, nu are iubit

În altă ordine de idei, sora lui Babi Minune este, în această perioadă, singură. ”Nu am fost niciodată măritată, sunt singură deocamdată. Nu am iubit, nu am bătăi de cap, asta vreau să spun. Dar nu mă grăbesc și nici nu caut, las totul să vină de la sine. (...) În ziua de azi e cam greu să găsești pe cineva care să te iubească sincer. Nu mai este iubirea de altă dată, acum e la modă să ai câte 2-3 iubite... De aceea sunt singură, nu prea am încredere în bărbați”, a mai spus sora lui Babi Minune, Petruța.

Petruța, sora lui Babi Minune, dansa în clipurile manelistului

Petruța este sora mai mică a celebrului cântăreț de muzică de petrecere, Babi Minune. De când era era doar la începuturile sale în lumea artistică, manelistul o lua pe sora lui mai mică, Petruţa, să danseze pe melodiile lui.

Toată lumea o știa pe micuţa Petruţa, cea care era îmbrăcată într-o fustă tradiţională ţigănească şi cu o camaşă cu vedere la buric și o admira dansând fără întrerupere. Acum însă fetița simpatică s-a transformat într-o omnișoară frumoasă care, deși nu mai dansează pentru fratele ei, Babi Minune, e decisă să își facă un nume pe scena muzicală românească.

Petruța, sora lui Babi Minune, colaborari cu Dani Prințul Banatului, What's UP și Alex Mica

"Sunt fericită de succesul pe care îl am și sunt conștientă că mai am mult de muncă până voi ajunge acolo unde îmi doresc și unde îmi este locul. Muzică este viața mea și nu m-aș vedea făcând altceva.

Sunt fericită de tot ce mi se întâmplă în carieră. Piesă "Te sărut cu inima" este foarte specială pentru mine și mă bucur că Alex Mica a acceptat să colaborăm, este un artist extrem de talentat cu o voce specială. Urmează multe surprize muzicale din partea mea, printre care și o colaborare frumoasă cu What's UP, un alt artist pe care îl apreciez foarte mult. Sunt binecuvântată de Dumnezeu pentru tot ce mi se întâmplă în carieră. Sunt extrem de fericită și recunoscătoare tuturor oamenilor care au crezut și cred în talentul meu! Va mulțumesc pentru tot! Le mulțumesc și admiratorilor mei pentru toată susținerea lor și le promit doar piese frumoase!", ne-a declarat Petruța.