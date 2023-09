Dezvăluiri la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, astăzi; Ce i-a spus Marius Teicu Narcisei Suciu despre prestația artistică a Christinei Aguilera, de la Cerbul de Aur din 1997

Narcisa Suciu, artistă de talie internațională, cu o carieră muzicală impresionantă și un palmares de excepție, va fi invitata ediției din aceasta seara a emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai". În interviul de astazi, de la “40 de intrebari cu Denise Rifai”, Narcisa Suciu este întrebată de prezentatoare emisiunii despre un episod memorabil din cariera artistei, legat de Christina Aguilera.

În 1997, Christina Aguilera, la vârsta de 17 ani și necunoscută pe atunci, a participat la Festivalul Cerbul de Aur din România, dorind să câștige trofeul prestigios.

Concursul a fost dificil, iar experții au remarcat atunci că tanara concurenta nu era în cea mai bună formă, desi calitatile sale vocale erau uluitoare.Narcisa Suciu era concurenta, de asemenea, in acea editie Cerbul de Aur, si avuseze ocazia să o audă pe Christina Aguilera la repetiții. Confruntată cu vocea uimitoare a tinerei artiste, Narcisa Suciu a fost copleșită de talentul său. Cu un curaj neobișnuit, a decis să cânte a cappella, considerând că este singura modalitate prin care putea să se impună în competiție.La finalul Festivalului Cerbul de Aur din 1997, Narcisa Suciu a declarat: "Noi, cele trei romance, eu, Malina Olinescu și Laura Stoica, am trimis-o pe Aguilera acasă fără nimic". Această afirmație a rămas întipărită în memoria publicului și a devenit un subiect de discuție în lumea muzicii.Narcisa Suciu a mărturisit că nu crede că are o voce mai bună decât Aguilera și a dezvăluit un moment amuzant de la repetiții, când și-a pus la îndoială propriile abilități în fața talentului strălucitor al tinerei artiste.“Nu cred ca sunt mai buna sau ca am o voce mai buna decat a ei, tocmai de aceea la repetitii m-am speriat pentru ca mi s-a parut ca e fantastica. Era profesorul meu, Marius Teicu, cu noi in sala cand o ascultam si i-am zis: cu orchestra!”. Si el mi-a spus: “Asculta, daca fata asta era la noi la scoala, nu trecea anul!”, povesteste Narcisa Suciu.Mai multe despre acel episod memorabil din viata artistei, precum si o serie de alte dezvaluiri din lumea scenei si nu numai puteti afla urmarind o noua editie a a emisiunii 40 de intrebari cu Densie Rifai”, in aceasta seara, de la 22:00, la Kanal D!

