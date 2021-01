Dezvăluiri neașteptate despre Musty! Concurentul de la Survivor România are trei copii cu trei soții

In articol:

Fratele lui Kamara, Musty, a atras destul de repede atenția telespectatorilor. Concurentul de la Survivor România 2021 are o poveste de viață absolut impresionantă, dar nimeni nu știa acest lucru despre el. Cântărețul din formația Alb-Negru a făcut dezvăluirea momentului despre fratele său.

Musty are trei copii cu trei femei diferite

Musty Camara a reușit să impresioneze o țară întreagă cu povestea lui de viață. După ce tatăl său s-a stins din viață, Războinicul a fost nevoit să se mute dintr-o țară în alta. Cu toate acestea, fratele lui Kamara nu s-a lăsat doborât de probleme, ci a încercat să își meargă pe propriul drum.

Totuși, despre Musty nu se cunoaște acest lucru. Concurentul are trei copii cu trei femei diferite.

„Una-i albă, una-i mulatră, iar alta-i de culoare. Dar, am 12.000 de rude în Guineea, un sat întreg. Este vorba despre satul Sanguiana, spunea artistul în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, vedeta mai declara, înainte de a pleca în Republica Dominicană, faptul că o să participe la această competiție pentru cei trei copii ai săi.

„Merg la Survivor România în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah şi Bryan. Vreau să îmi depăşesc condiţia fizică şi mentală, să mă reconectez cu natura de care îmi e foarte dor. Cu siguranţă intru într-o competiţie dură, care îmi va forţa toate limitele', a declarat el înainte de a pleca în concurs.

Kamara, declarații sincere despre Musty

Fratele lui Musty, Kamara, a declarat, în cadrul unui interviu, că acesta nu este căsătorit cu Alexandra Crișan.

Ba chiar mai mult, cei doi îndrăgostiți s-ar fi despărțit.

"Are 3 copii, sunt băieţi toţi, unul are 3 ani, altul 6 şi altul 10. El e inginer de sunet în studioul de înregistrări şi a mai cochetat cu muzica. Noi am fost 5 fraţi, iar eu îl susţin, public, pe pagina lui de instagram. Am plecat din România când el avea 3 ani şi eu 8. Avea 15 ani când a plecat în Coasta de Fildeş să înveţe să fie inginer de sunet.

Apoi a plecat în Spania, unde la 21 de ani s-a căsătorit cu o spanioloaică, a divorţat, a cunoscut alta cu care are primul copil. Acum nu e căsătorit. S-a scris că ar fi căsătorit cu Alexandra Crişan, ex-'X Factor', dar nu e adevărat. Au un băiat împreună însă nu a fost căsătorit şi nu mai e cu ea de peste un an. Are trei copii cu trei femei diferite. El produce muzică şi mai făcea şi sunetul pe la concerte. A lucrat cu mai mulţi artişti din România. Eu îi doresc să câştige, ştiu că e un luptător, niciodată nu abandonează, are ambiţie", a povestit Kamara.