Dezvăluiri șocante despre Mariana de la Puterea dragostei! O concurentă a aruncat bomba: „Este întreținută! Are un arab care...”

In articol:

Mariana de la Puterea dragostei este una dintre cele mai dorite fete din casa Puterea dragostei. Încă de la intrarea în emisiunea, ea a flirtat cu mai mulți băieți, însă nu a format un cuplu cu niciunul dintre ei.

Cristian Comănici a încercat de mai multe ori să ajungă la inima frumoasei șatene, însă ea a fost mult mai interesată de Rareș, care a părăsit competiția.

În casa Puterea dragostei, rivalitățile dintre fete și vechile prietene continuă să crească de la o ediție la alta. În gala de duminică, 7 februarie, Andrada a făcut niște dezvăluiri șocante despre Mariana. Ea a afirmat că are pe cineva acasă, în România, care o întreține. Aceeași informație a fost confirmată și de Alexandra, în cadrul emisiunii.

Citeste si: Alexandra de la Puterea dragostei s-a împăcat cu fostul iubit din afara casei, cu care a fost filmată la hotel! Informații șoc: „S-ar putea să ne vedeți...”

Andrada: De ce nu își va face relație aici? Pentru că are pe cineva acasă, care este arab, o întreține, îi plătește dările, îi plătește chiria la București, îi plătește tot. Mariana, mi-ai spus tu mie!

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

Alexandra: Am primit foarte multe mesaje de la persoane care mi-au spus că Mariana este înteținută de cineva de acasă.

La auzul acestor afirmații, Mariana a început să râdă și a negat că ar fi întreținută de cineva.

Mariana de la Puterea dragostei a negat că ar fi întreținută de un bărbat[Sursa foto: Captura Video]

Mariana de la Puterea dragostei, prima reacție după ce s-a zvonit că ar fi animatoare: „Nu îmi e rușine!”

Venirea Medei în casa Puterea dragostei a adus la suprafață noi dezvăluiri despre trecutul Marianei. Noua concurentă a afirmat că a lucrat cu Mariana în mai multe cluburi, iar ceilalți concurenți au ajuns la concluzia că a fost dansatoarea.

Șatena a negat aceste zvonuri și a mărturisit că a fost clientă falsă.

„Nu îmi e rușine să spun! Am muncit și la club, am fost clientă falsă, am fost hostess, am muncit și la cazino. Care este problema?! N-am fost damă de companie, cum spunea Alexandra”, a declarat Mariana de la Puterea dragostei. Citește mai multe AICI.