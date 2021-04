Dezvăluiri șocante despre polițistul acuzat de crima de la Pitești! Cum păcălea oamenii pentru bani

In articol:

Un pensionar în vârstă de 63 de ani a murit vinerea trecută, după ce a fost evacuat dintr-un local și a fost ținut imobilizat până a făcut un stop-cardiac. Daniel Drăghici, unul dintre polițiștii care a făcut parte din intervenția în urma căreia un pensionar și-a pierdut viața, obișnuia să facă bani pe urma oamenilor nevinovați.

El a fost acuzat, în trecut, că ar fi furat din banii unui bătrân înşelat prin metoda "Accidentul".

Potrivit presei locale, polițistul profita de statutul și isigna pe care o are pentru a „hărțui” diferite persoane și șoferi cu amenzi. Polițistul primea mai multe beneficii din cauza unor „creditori”, iar atunci când ei cereau ceva în schimb, tânărul polițist se răzbuna pe rudele lor.

„Instigă, provoacă, se răzbună, îşi reglează problemele cu banii, toate acestea sub umbrela uniformei pe care o poartă... Ei bine, nu puţine au fost cazurile în care a oprit în trafic şoferi de etnie romă, aceştia l-au înjurat, el nu a luat nici o măsură, expunându-şi colegii de echipaj. Referitor la colegi, am putea să-i numim şi „creditori“, Drăghici împrumutându-se la aceştia pentru diverse vicii, că altfel nu putem explica de ce nu-şi plăteşte chiria pe unde locuieşte.

Un tânăr plecat în Norvegia, care i-a pus la dispoziţie apartamentul, şi acum aşteaptă chiria de la Drăghici pentru mai multe luni, dar şi pentru utilităţi unde a lăsat facturi imense. Iar dacă vreun coleg-creditor îi cere banii împrumutaţi, Drăghici se răzbună pe rudele aceluia, sancţionându-le pentru diverse abateri rutiere inventate”, a dezvăluit Cristian Filip, pentru jurnaluldi.ro.

Pentru a se răzbuna pe victimele sale, polițistul inventa mai multe „abateri rutiere” pentru a își duce până la capăt planul. „Dacă am ajuns la capitolul „abateri rutiere inventate“, să nuanţăm. Pentru că mereu are probleme cu banii, vânează oamenii de afaceri locali. Într-unul dintre cazuri, afaceristul vizat era la un botez, la Restaurantul Unirea din Ţăndărei. Nu s-a lăsat până nu l-a luat la sediul Poliţiei oraşului pentru a-l identifica şi a-i aplica o banală amendă de circulaţie. Cu alt afacerist din zonă, de câte ori îl vede mai are un pic şi se aruncă pe capota acestuia în ideea de a-l provoca. Zilele trecute a vrut să-l amendeze pentru că avea adeverinţa pe propria răspundere pe WhatsApp, şi nu printată. Exemplele ar putea continua, dar îi mai lăsăm şi pe cei de la SIPI să-i documenteze activitatea”, se mai arată în sursa citată.

Daniel Drăghici, tânărul poliţist arestat după ce şi-a pus genunchiul pe gâtul bătrânului din Piteşti[Sursa foto: Poliția Română]

Șef din Poliția Română, declarație șocantă despre polițistul din Pitești

Comisarul-șef Cristian Ghica a făcut primele declarații în cazul decesului unui bătrân de 63 de ani din Pitești. El nu a dat mai multe detalii cu privire la cazul care a șocat o țară întreagă, însă a mărturisit că este „innaceptabil”.

„Mi-am dat toată silința să nu discut despre cazul Pitești, dar... Sunt perfect de acord, situația este inacceptabilă, a murit un om și e normal ca cineva să răspundă. Este normal ca intervenția Poliției să fie supusă atenției publice, este normal ca instituția să facă obiectul unor verificări, începând cu cele impuse de lege și continuând cu cele morale..."