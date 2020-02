În urmă cu trei săptămâni, Simina de la Puterea dragostei s-a cununat civil cu Alex Zănoagă, bărbatul de care s-a îndrăgostit iremediabil în primul sezon al show-ului moderat de Andreea Mantea. "Sunt foarte fericită. El este omul special din viața mea", a spus bruneta, care, în aprilie, va deveni și mamă.

Alex Zănoagă a fost emoționat în ziua nunții! ”Nici nu mai știam cum să mă comport”

"Am fost foarte emoționat în ziua căsătoriei noastre. Nici nu mai știam cum să mă comport. Va spun sincer că am și plâns de fericire, am simțit că, în sfârșit, totul s-a aranjat în viața mea așa cum mi-am dorit. Simina este femeia perfectă, persoană pe care o iubesc din toată inima, curând, îmi va dărui și un băiețel, ce mi-aș putea dori mai mult? Atunci, când a spus DA în față Ofițerului Stării Civile, am fost cu adevărat fericit", a declarat și Alex Zănoagă, într-un interviu live pe WOWbiz.ro.

Simina de la Puterea dragostei a fost la un pas de a nu se mai mărita! ”Am refuzat internarea în spital pe semnătură”

Pe de altă parte, puțini știu că Simina s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, chiar în săptămâna în care avea planificată cununia civilă. În premieră pentru WOWbiz.ro, frumoasa femeie a dezvăluit că a fost nevoită să meargă la medic și apoi să stea la pat câteva zile bune.

Simina de la Puterea dragostei a fost la un pas de a nu se mai mărita cu Alex Zănoagă. ”Am refuzat internarea pe semnătură, ca să pot să mă căsătoresc. Oamenii nu știu că eu am fost foarte bolnavă cu puțin timp înainte de nuntă. Am avut o gripă puternică, și temperatura mare, de aceea, am și ajuns la spital de urgență. La 12.00 noaptea, mie doctorii de la camera de gardă îmi făceau ecografie, să vadă dacă bebelușul este bine, iar eu pot rezista. Apoi, trei zile, am stat numai în casă, nici rochia nu mi-am luat-o decât în ultimul moment. Sincer, sincer... am fost la un pas să nu mă mai căsătoresc”, a spus fosta concurentă pentru WOWbiz.ro!