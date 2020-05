In articol:

Marica și detaliul rușinos din copilăria sa

Ciprian Marica a fost subiectul momentului după ce a apărut în presă înregistrarea în care a fost surpins în timp ce își înșela iubita cu soția unuia dintre cei mai buni prieteni, Ninel Muntean, care a fost și cel care a filmat întreg momentul rușinos, într-un hotel din Cluj.

Acum, ies la iveală noi detalii rușinoase din trecutul fostului fotbalist, oferite chiar de către acesta. Marica a oferit recent detalii absolut șocante despre copilăria lui. Acesta a povestit unul dintre cele mai grele momente din trecutul său. Pe vremea când a început să joace fotbal, s-a ales şi cu o poreclă rușinoasă, care l-a traumatizat, din cauza felului în care era îmbrăcat de propria mamă.

Citeste si: Andreea avea 28 de ani și a murit în cursul nopții pe patul de spital. Verdictul cumplit dat de medici

Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, declarație șoc despre relația cu Livian: „E părerea voastră că nu mă vrea. El doar mă...”

", a spus Ciprian Marica la GSP Live.

Totodată, Marica a oferit mai multe amănunte din trecutul său, mărturisind că în timpul carierei sale a vărsat multe lacrimi: „Am plâns de multe ori în cariera mea. Am plâns și la FCSB când mi-am dat seama că nu mai pot juca. Atunci a fost cel mai greu moment pentru că am simțit că mi se termină cariera", a mărturisit Ciprian Marica.