Dezvăluiri şocante! Răducioiu a recunoscut că s-a dopat: "E vorba despre un lichid roz. La Milan luam pastile"

Fostul mare internaţional, Florin Răducioiu, a comentat declaraţiile date de Dino Baggio, despre dopajul în fotbal. Răducioiu a recunoscut că în perioada în care activa în Italia, consuma tot felul de substanţe, pe care i le livrau medicii echipelor de club unde a jucat.

Decesele foştilor mari fotbalişti Gianluca Vialli şi Sinisa Mihajlovic au îndurerat lumea fotbalului şi au iscat o adevărată furtună în Italia. După moartea lui Vialli, cauzată de cancer pancreatic, Dino Baggio a făcut câteva declaraţii foarte controversate. Fostul fotbalist, care a evoluat pentru Juventus, Inter Milano şi Lazio, a dezvăluit că în anii '90, dopajul în fotbalul italian era o obişnuinţă.

"Ar trebui să investigăm substanțele pe care le-am luat în acea perioadă. Dopajul a existat mereu. Trebuie să înțelegem dacă suplimentele folosite atunci au ajuns să afecteze jucătorii. Și mie mi-e frică, li se întâmplă prea multor jucători să aibă probleme", a spus Baggio, pentru Gazzetta dello Sport.

Florin Răducioiu este de acord cu spusele lui Dino Baggio şi a recunoscut că şi el a consumat diferite substanţe dubioase, în perioada petrecută în Italia.

Răducioiu este şi el îngrijorat de ceea ce ar putea păţi, din cauza substanţelor pe care le-a luat în perioada în care a jucat în Italia.

"Recunosc, şi eu am... (n.r. ai luat şi tu?) da. De altel, sunt sincer, o să-l chem şi eu pe medicul de la Brescia pentru că şi eu am luat. O să am o convorbire cu el mâine (n.r. miercuri) să ştiu ce medicamente am luat la Milan, Brescia, Verona. A făcut o declaraţie foarte puternică Dino Baggio în care a spus că dopingul a fost întotdeauna şi că ne-am dopat.

(n.r. dacă ştia ce medicamente i se administrau) Nu ştiam. Mi se spunea tot timpul de glucoză. Era vorba de flamuri, le numeau ei, acest lichid roz, pe care le făceam cu o zi înainte de meci, seara în hotel. Îmi aduc aminte. La Milan luam alte lucruri, pastile. Le luam pentru că... le luam. Mă pune şi pe mine pe gânduri. Am mai spus-o şi după moartea lui Gianluca Vialli, era şi Gică Popescu aici. Trebuie să ne întrebăm de ce apar aceste morţi premature, la o vârstă oarecum tânără", a declarat Răducioiu la Orange Sport.

Florin Răducioiu a evoluat şase ani în fotbalul italian, la Bari, Verona, Brescia şi AC Milan. Componentul "Generaţiei de Aur" a strâns 96 de meciuri şi 22 de goluri în Serie A şi 37 de partide şi 4 reuşite în Serie B.

