Pe la începutul lunii februarie, Ligi și Philip de la Puterea Dragostei au format un cuplu în emisiune. Deși frumoasa blondină se sărutase, inițial, cu Jador, manelistul avea să piardă teren după ce a declarat că nu își dorește o relație cu ea! Mai mult, a spus că a pupat-o pasional pe cea mai sexy blondă din casă pentru a demonstra că nu are o legătură dincolo de show, așa cum se zvonea de o bună perioadă de timp, atât!!!

Ligi și Philip, relație cu năbădăi! ”Ea a greșit, nu am greșit eu”

Din acel moment, Ligi și-a îndreptat atenția către Philip și, încet, încet, între ei s-a înfiripat o adevărată iubire. Drept dovadă că, în scurt timp, în mediul online, cei doi s-au pozat ca doi îndrăgostiți, iar fanii au apăsat butonul de „like” de mii de ori și i-au felicitat, semn că ei considerau că blonda și tânărul concurent arătau foarte bine împreună.

Din păcate, povestea de dragoste s-a terminat mai repede decât s-ar fi așteptat cineva, fiindcă în casă…și-a băgat cineva coada! Este vorba despre Berna, cea care și-a declarat pe față atracția pentru Philip. Poate tocmai de aceea, în ultima perioadă, Ligi și Philip au avut mai multe schimburi de replici acide. El s-a apropiat foarte mult de micuța blondă și nu și-a mai ascuns deloc afecțiunea pe care i-o poartă, lucru ce a deranjat-o pe pe Ligi.

Ligi nu se potrivește cu Philip de la Puterea dragostei! Mari spune clar! ”Nu sunt din același film”

, a declarat Philip, când a fost întrebat dacă o iubește pe Ligi. Imediat a venit și replica sexoasei concurente.a răspuns Ligi., nu s-a lăsat și Philip.

Dincolo de șicane și de certuri repetate, o întărire a convingerii că între cei doi nu există o chimie vine de la Marinela Mavrodin, fosta concurentă din show-ul moderat de Andreea Mantea, care, în direct pe WOWbiz.ro, a afirmat că Ligi nu se potrivește cu Philip de la Puterea dragostei! ”Am fost șocată când am văzut-o cu el! Nu sunt din același film deloc! Am cunoscut-o cât am fost în casă și o consider o fată mult prea finuță. E prea delicate, dar și matură. În schimb, el este puțintel cam golănaș, un băiat de Ferentari așa…Cred că el ar face mai bine un cuplu cu Berna, iar Ligi cu Cătălin”, a spus amuzată Mari la WOWbiz.ro!