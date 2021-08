Dezvăluiri surprinzătoare despre primul loc de muncă a lui Dan Negru! Nimeni nu ar fi ghicit ce făcea prezentatorul tv înainte să intre în presă: „Eram praf, praf”

Dan Negru [Sursa foto: Instagram] 20:04, aug 15, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Dan Negru a dezvăluit lucruri interesante de dinainte de succesul de care s-au bucurat și se bucură în continuare emisiunile sale. Prezentatorul tv a avut un job cu totul diferit față de domeniul în care activează astăzi și recunoaște că nu s-a descurcat deloc în acea postură.

Astfel, omul de televiziune a lucrat ca și contabil în cadrul Spitalului „Victor Babeș”, imediat după ce a absolvit liceul economic. Deși era o meserie pentru care se pregătise, Dan Negru a recunoscut că meseria de contabil nu îl împlinea în niciun fel.

Apoi, Dan Negru a luat o decizie radicală, care i-a schimbat viața la 360 de grade. A intrat cu dreptul în presă, de care s-a îndrăgostit iremediabil.

“ La începuturile mele am lucrat la Spitalul «Victor Babeș» și făceam contabilitate. Am lucrat doar câteva luni. Terminasem un liceu economic și eram trimiși spre contabilitate. Dar eram praf, praf! Nu mă pricepeam la nimic. Apoi m-am angajat la Radio Timișoara și am intrat în televiziune .” a povestit prezentatorul tv.

Agricultura, pasiunea de suflet a lui Dan Negru

Una dintre pasiunile de suflet ale omului de televiziune, Dan Negru, este agricultura.

Prezentatorul tv a declarat că are un teren generos pe care cultivă în fiecare an diverse legume și cereale.

În fiecare sezon, Dan Negru își adună oamenii și muncește cot la cot cu ei pentru a vinde produsele cultivate.

Mai mult, prezentatorul tv a spus că atunci când va veni momentul să renunțe la releviziune se va ocupa exclusiv de agricultură.