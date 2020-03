După divorțul Biancăi Drăgușanu de Alex Bodi, au apărut din ce în ce mai multe informații legate de o presupusa aventură pe care omul de afaceri ar fi avut-o cu o rusoaica pe nume Daria Radionova.

Imaginile publicate pe adresele de de socializare de către Alex Bodi și de rusoaica Daria Radionova au fost ca o dovada clară că ei doi s-au văzut la Monaco îaninte cu două săptămâni de separarea oficială de Bianca Drăgușanu. Se pare, însă, că Alex și Daria s-au întâlnit și la Londra, și cu alte ocazii,astfel că o posibilă legătură amoroasă se conturează în mintea iubitorilor de cancan-uri de pe plaiurile mioritice.

Bianca Drăgușanu știa de Daria! ”Am plâns de atâtea ori”

În mod ciudat, Bianca nu a fost surprinsă de apariția în peisaj a Dariei Radionova. Mai mult decât atât, în premieră pentru WOWbiz.ro, vedeta a spus totul despre rusoaica lui Alex Bodi! "Știam, nu m-a mirat deloc. Am aflat de când a pus piciorul la Monaco de această femeie. Nu este însă singura cu care m-a înșelat! Am plâns de atâtea ori și am suferit, încât, acum, vreau să închid ochii și să nu mă mai gânesc la nimic. Oricum,nici nu îmi mai pasă", a conchis Drăgușanu pentru WOWbiz.ro.

Cine este Daria Radionova, rusoaica bogată de lângă Alex Bodi

Pe de altă parte, cum este și firesc în astfel de cazuri, toată lumea se întreabă cine este această Daria? Ei bine, tânăra nu este o necunoscută pentru români. În urmă cu șase ani, presa tabloida din Anglia, preluată de întreaga lume, inclusiv cea dâmbovițeană, a publicat povestea fetei care locuia într-un penthouse urias din centrul Londrei și se îmbrăca în cele mai scumpe și mai în vogă branduri ale momentului. Provenită dintr-o familie de afaceriști ruși extrem de bogați, Radionova a studiat în Marea Britanie și a lăsat urme pe oriunde s-a dus, datorită comportamentului ei excentric, mai ales atunci când și-a accesorrizat bolidul de lux cu cristale Swarovski.

Alex Bodi a mai avut legătură cu un bărbat român! Tânăra excentrică l-a cunoscut într-un club din Londra

În rest, tânără studenta duce o viață de huzur, fiind omniprezenta în cele mai cunoscute cluburi din Londra. Presa din România a relatat de altfel că, în urmă cu câțiva ani, rusoaica lui Alex Bodi a mai avut legătură cu un bărbat român, iar locul în care s-ar fi cunoscut ar fi fost o discotecă din zona de fițe. Este vorba despre Cristian , un avocat care locuia în Anglia. ”Tânărul a reușit s-o cucerească pe Radionova prin stilul sau de viață la fel de luxos, el fiind printre clienții VIP ai clubului Maddox, cea mai exclusivista discoteca din Londra. Cristian, care este prieten bun cu fotbalistul Gabi Iancu, a ieșit de câteva ori cu Daria, cei doi părând a fi mai mult decât simpli amici”, au scris jurnaliștii în 2015.