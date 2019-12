”Am simțit o nebunie, ce să zic?”, spunea Cornel Galeș în urmă cu doi ani, pe când o plângea fără încetare pe Ileana Ciuculete, artista dispărută fulgerător din lumea celor vii.

”Am găsit chiloții, în sfârșit, ce să spun. E o nebunie, ceva, o durere interioară, nu știu...”, spunea Cornel Galeș. Iar acela a fost și momentul în care a făcut un gest extrem. ”După moartea Zânicăi, m-am îmbrăcat cu chiloții ei”, spunea el... Și, confruntat cu Luis Lazarus, Cornel Galeș a recunoscut că gestul său a fost unul, cel puțin, ciudat. ”Tu nu știi ce înseamnă relația asta (pe care au avut-o Cornel Galeș cu Ileana Ciuculete, n. red.), nu ai avut parte de dragoste ca asta...”, spunea Cornel Galeș în momentul în care Luis Lazarus i-a reproșat că este un gest ciudat.

”Mai multe lucrurile de-ale Ilenei... Chiar astăzi am găsit un lucru, un portofel al ei de care nu știam, era băgat pe undeva și m-am bucurat foarte mult” , povestea Cornel Galeș care, totodată, recunoștea că în mașină are o serie de obiecte care i-au aparținut cântăreței, printre care și o păturică pe care Ileana Ciuculete o folosea adeseori.

Apoi, el și-a explicat gestul. ”Aveam un set de două perechi de chiloți și erau un pic mai măricei. Zânica purta din ăștia mai moderni... (...) După ce ea a plecat dintre noi, într-o zi, nu știu cum am umblat prin șifonier și am dat de chestia aia și am avut, așa, o dorință încât m-am îmbrăcat eu cu o pereche din ăia, am simțit nevoia. Sunt lucruri nefirești pe care le faci în momentele alea, nimeni nu poate fi stăpân pe sine... A fost un gest deplasat... Eu am povestit o etapă care nu îmi face onoare, dar pot să spun că m-am simțit foarte bine atunci...”, a explicat, ușor rușinat, Cornel Galeș la câteva luni de la moartea Ilenei Ciuculete.

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 1 decembrie a fost una dramatică pentru toți apropiații lui Cornel Galeș. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. Cornel Galeș avea 60 de ani, petrecuse cu o noapte înainte de tragedie și a murit într-un accident de circulație. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus aseară Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.

ne-a spus, în exclusivitate, Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș.