Bianca de la Puterea dragostei se află, acum, în centrul unui scandal uriaș! Din ultimele informații, frumoasa concurentă a făcut videochat, după ce imaginile cu ea blondă, îmbrăcată sumar și plină de…gesturi pe o canapea au încins în acest weekend internetul. Citeste si: Nelson Mondialu, mesaj socant despre Bianca dupa ce a vazut imaginile cu ea de la videochat!

”Dacă te știi așa, stai acasă, nu te mai duce la televizor să te știe o lume întreagă și să se afle și ce făceai când erai la grădiniță”, ”ce surpriză neplăcută”, ”tocmai ea care făcea pe Fecioara Maria”, ”nu se poate să fie ea în acele imagini”, ”era atât de finuță, angelică, acum, totul s-a dus, nimic nu mai este real la ea”, sunt afirmațiile făcute în mediul online despre tânără.

Bianca Comăneci, acuzată de mai mulți concurenți de plăceri "nevinovate"

Bianca Comăneci, acuzată de mai mulți concurenți de plăceri ”nevinovate”

Pe de altă parte, dezvăluirile despre plăcerile "nevinovate" ale Biancăi Comănici au fost făcute prima dată de Bogdan Iordache. Bărbatul a aruncat, atunci, zvonul, spunând că "Bianca are mereu "bățul" ăla cu ea" și a lansat multe glume și ironii pe baza acestui obiect.

Bianca de la Puterea dragostei are o jucărie deocheată în geantă! ”Avea una singură, în geantă”

Mai mult, bârfa conform căreia Bianca de la Puterea dragostei are o jucărie ”sexuală” în geantă a fost confirmată, anul trecut, de None, primul concurent de care tânăra s-a îndrăgostit în casă. ”Nu jucării (pentru adulți). Avea în geantă o singură jucărie, un vibrator. Așa a spus ea. Din cate știu eu, și când a fost eliminată din emisiune (n.r. la prima ei ieșire din show), din câte știu eu de la fete, dorința ei cea mai mare era să se întâlnească, cu primul care îi iese în cale, să se... Probabil are un libidou crescut”, a vorbit None despre zvonurile legate de Bianca, recunoscând că nu a văzut respectivul obiect, de care însă tânăra a comentat.