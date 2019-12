După scandalul uriaș avut luni seara cu iubita lui, What`s Up ar putea fi condamnat pentru ultraj, întrucât a fost violent și chiar a mușcat un polițist, care a venit să aplaneze conflictul.

What`s Up a agresat-o luni seara, iar Alice a sunat la poliție

”La data de 09 decembrie a.c., în jurul orelor 18:30, secția 17 Poliție a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de către o femeie, cu privire la faptul că fostul prieten o agresează. Ajunși la adresa apelantei din sectorul 5, polițiștii au observat un bărbat agitat care la vederea echipajelor de poliție a devenit recalcitrant. Persoana în cauză a fost imobilizată și condusă la Secția 17 Poliție. La sediul secției persoana a adus injurii polițiștilor și a manifestat un comportament agresiv. La acest moment, se efectuează cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și de drept. Activitatea se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5”, au declarat reprezentanți ai Poliției după ce What`s Up a fost dus la Secția 17 de Poliție, apoi, au menționat și faptul că artistului i s-a făcut dosar pentru ultraj și riscă un an de închisoare.

Iubita lui What`s Up este recalcitrantă? Ce spun apropiații despre Alice

Pe de altă parte, în mod surprinzător, la scurt timp de la apariția informațiilor conform cărora, What`s Up și-ar fi altoit iubita, persoane din showbiz-ul mioritic au vorbit și despre Alice Badea, iubita violinistă a cântărețului, nu în termeni tocmai potriviți, dimpotrivă, ea a fost descrisă în mod negativ, având, de nenumărate ori, excese de personalitate.

”Iubita lui What`s Up este recalcitrantă, mai concret, are o fire mai colerică, se enervează destul de repede și, uneori, este destul de greu de lucrat cu ea. Alice a activat o perioadă într-o trupă de fete și era dificilă atunci când nu îi convenea ceva, își spunea punctul de vedere destul de hotărâtă, fără să țină cont de nimeni și de nimic. Dacă acum a fost însă agresată, îmi pare rău, căci nu contează cum este ea ca persoană, știți cum este vorba aceea că o fată nu se atinge nici măcar cu o floare”, au spus persoane din lumea muzicală.