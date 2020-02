Mariana de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai controversate concurnte din competiţia din Istambul, datorită comportamentului ei vulcanic şi a obsesiei pentru Jador. Puţină lume ştie ce se ascunde cu adevărat în spatele comportamentului Marianei, însă vlogeriţele Rea şi Tea au făcut dezvăluiri uluitoare despre concurentă.

Rea şi Tina susţin că răutatea Marianei poate merge mai departe faţă de ce s-a văzut în emsiune. Vlogeriţele au aflat despre Mariana de la Puterea Dragostei că face vrăji, iar acest lucru nu se întâmplă de ieri de azi, ci din copilărie.

"Mariana face vraji. Oameni diferiti, vecini, rude, au povestit ca Mariana face vraji, familia ei face vraji, in special bunica Marianei. Mariana are in camera de hotel tot felul de lumanari, vodoo, in emisiune blestema mult. Foarte mult. In momentul in care Mariana blestema se intampla ceva rau in emisiune. S-a rupt o masa, cuiva ii era rau, se intampla ceva rau cuiva. Ella a ajuns pe la spital. Mariana cand era mica blestema copiii de pe strada. Unul isi rupea o mana, unul un picior, ajungeau la spital. Ii ameninta ca ii spune lu’ bunica. Nu e bine sa intri in gura unei astfel de persoane, mai ales daca face vrajitorii. Poate ca de asta nici Ella si Jador nu au fost impreuna. Rudele ei spun ca a fost la foarte multe concursuri de miss, insa nu a castigat pentru ca are in IQ scazut, nu retine informatii.

Ea a avut o obsesie pentru Dan Balan, artistul de la O-zone. L-a terorizat, exact cum face cu Jador. Ii zicea sotul meu, barbatul meu, mergea la toate concertele lui. Ii scria mesaje. Apoi a facut o obsesie pentru un antrenor de sport pe care l-a terorizat, abia a scapat de ea. Mariana nu mai este virgina de la 14 ani, mergea la discoteca in weekend-uri cu gasca, se distra, in timp ce mama si bunica o cautau. Nu mai este virgina, ba chiar ar fi dus la ea acasa vreo 2-3 iubiti. Tot satul stia de ei, oamenii de acolo stiau ca intretineau relatii intime. Ba mai mult, ea era intretinuta, ajutata cu bani si haine, de catre niste barbati de la concursurile de miss. E posibil ca si acum sa o mai ajute cu bani.”, au povestit Reea si Tina pe vlog, in urma discutiilor cu apropiatii Marianei.