De sâmbătă, 16 noiembrie, și până luni, 18 noiembrie, au fost înregistrate 15 apeluri la 112, toate vizând locatari ai blocului situat pe strada Miorița la numărul 8. Toate au fost gestionate de Serviciul Județean de Ambulanță Timiș, iar victimele prezentau simptomatologii diferite, spun specialiștii, și nimic nu le-a indicat în prima fază o legătură între cazuri.

Așa sună, sec, concluzia raportului tragediei din Blocul Morții din Timișoara. Lucrurile sunt însă mai nuanțate. ”Eu am sunat la Ambulanță imediat cum am început să mă simt rău, mai ales că și copiii păreau extrem de slăbiți. Nu am stat pe gânduri și mi-am dus copiii la spital, primul am fost acolo! La mine nu a fost prea târziu, din fericire...”, ne-a spus tânărul de 36 de ani. ”Copiii mei abia se mai țineau pe picioare, mie îmi era rău, m-am gândit că e ceva în neregulă”, mai spune Ciprian.

Normal, lucrurile au devenit mai grave decât și-ar fi imaginat vreodată. ”Când am aflat ce s-a întâmplat am început să tremur de frică. Am auzit că au murit cei doi copii, plângeam pentru ei, dar mă gândeam și la ai mei. Mai ales că pe mine m-au externat repede, dar copiii mei erau în spital. Până la urmă, joi mi-au externat băiatul, copilul cel mare, dar aia mică a rămas în spital... Medicii spuneau că o să fie bine, dar ce părinte poate crede, mai ales la o așa grozăvie. Mai ales la ce s-a întâmplat... Copiii ăia au murit nevinovați, poate trebuiau duși la spital de doctori cu forța, să nu le fie acceptat refuzul, dar totuși, e o dramă”, ne-a mai spus bărbatul.

Într-un final, săptămâna trecută, fetița de doi ani i-a fost dată acasă, considerându-se că e în afara oricărui pericol. ”Mi-au zis să o aduc acasă, că e bine. Acasă, unde? Că nici acum nu ne lasă să intrăm în casele noastre, că am fost afectați, tot aici la hotel locuim (spațiul pus la dispoziție de municipalitate este situat chiar vizavi de Blocul Morții, n. red.). Stăm pe aici, suntem mai mulți care am fost afectați și nu avem voie să intrăm în casele noastre, dar le păzim, să nu dispară ceva”, ne-a mai spus, cu obidă, bărbatul.

Cine este vinovat! ”Aici a fost un colectiv”

Lângă el, un alt tânăr, aflat în aceeași situație, Relu, este mai supărat. ”Aici a fost un Colectiv, dar ăștia (autoritățile, n. red.) vor să mușamalizeze cazul. Au murit doi copii, mama unuia dintre ei, dar ăștia nu scot niciun cuvânt. L-au arestat pe ăla (directorul firmei de deratizare, n. red.), îl scot vinovat, îl bagă la pușcărie, gata, totul e rezolvat! Dar noi, cei care rămânem în urmă? Noi ce pățim? Oamenii ăia care au murit, părinții, rudele lor... Ce se întâmăplă cum ei?”, a strigat, gesticulând nervos, bărbatul.