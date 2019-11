Bianca Drăgușanu a intrat în atenția consumatorilor de monden la începutul anilor 2000, atunci când a apărut la brațul lui Cătălin Botezatu. De altfel, mult timp, tinerei aspirante la glorie la vremea respectivă i se spunea ”Blonda lui Bote”, o dovadă clară că asocierea cu apreciatul creator de modă era un pas ce putea duce la o publicitate.

Însă, dincolo de bârfele oamenilor și concluziile trase de mulți, Bianca și Bote aveau să trăiască o frumoasă poveste de dragoste, este adevărat, presărată, pe alocuri, cu scandaluri și trădări. Motiv ca peste ani, în ciuda despărțirii dureroase, cei doi să fie prieteni și să vorbească la superlativ unul de celălalt.

Ce părere a avut Botezatu despre Bianca Drăgușanu

Celebrul designer o respectă foarte mult pe fostă lui iubită și povestește că încă de la primele întâlniri i-a remarcat potențialul uriaș. Mai mult decât atât, în ciuda părerii cârcotașilor, acesta spune că Bianca are un suflet extraordinar de bun și sensibil.

a spus Bote pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Dovada că Bianca Drăguşanu îl va ierta pe Alex Bodi! Vezi ce mesaj incredibil i-a trimis Bianca după ultimele scandaluri!

Citeste si: Dezvăluirile care aruncă în aer relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi! ”Nu e normal să trăiești în teroare” EXCLUSIV

Botezatu a infirmat zvonurile conform cărora Bianca ar fi stat cu el doar pentru bani

Totodată, Botezatu a ținut să spulbere toate zvonurile conform cărora Bianca ar fi stat cu el doar pentru bani și celebritate. "Am avut norocul să fiu iubit de femei care m-au adulat pentru ceea ce sunt eu și lor le mulțumesc că au existat în viață mea și și-au pus amprenta pe bărbatul Cătălin Botezatu. Bianca este una dintre ele. Ea chiar m-a iubit pe mine pentru ceea ce sunt, iar eu am iubit-o pentru ceea ce a fost, este și va fi. Bianca a demonstrat că poate fi o prezentatoare de succes, un designer vestimentar, femeie de afaceri și o mamă perfectă, iar eu am crezut în ea încă de la început", a declarat Botezatu pentru WOWbiz.ro, apoi a spus că a dorit și o familie cu blonda. "Am iubit-o pe Bianca. Mi-am dorit şi un copil cu ea, dar asta nu înseamnă că nu am călcat strâmb. Dimpotrivă! Am înşelat-o de multe ori, dar nu cu sufletul. Am făcut şi sex în trei, cu două femei, şi ea mă aştepta acasă... Probabil că a simţit că se întâmplă ceva, dar nu a zis niciodată nimic. Dar, repet, cu sufletul n-am înşelat-o niciodată", a povestit, la un moment dat, Bote.

Bianca Drăgușanu a refuzat să se mărite cu Botezatu și a povestit tot

Dacă designerul a vorbit în termeni laudativi despite fosta sa iubită, ei bine, și ea avea să declare că vedeta fashion-ului i-a marcat la un moment important viața. Cu toate acestea, Bianca a refuzat să se mărite cu Botezatu, iar motivul a fost unul simplu din punctul ei de vedere. Întrebată, dacă ar fi fost cerută vreodată în căsătorie de Bote, ce i-ar răspunde, frumoasa femeie a dat o declarație surprinzătoare. ”I-aș spune că, atunci când a fost în tren, s-a dat jos înainte de a ajunge în stație”, a dezvăluit fosta vedetă TV în presă în urmă cu câțiva ani, apoi, peste timp, avea să se căsătorească de două ori, prima data cu Victor Slav și pe urmă cu Alex Bodi. Citește ce mai spus Bote după declarația Biancăi pe kfetele.ro